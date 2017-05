Mitglieder der Ratskompanie komplettieren den Ausmarsch

Wildeshausen - Gildefans können sich freuen, denn jetzt präsentieren Uwe Dölemeyer und Gerrit Finke aus Wildeshausen die 19. Figur ihres Ensembles und ergänzen damit die Mitglieder des Ausmarsches am Dienstag nach Pfingsten.

Die neue Holzfigur ist das Mitglied der Ratskompanie. Damit sind nun alle Kompanien vertreten, und neu aufgelegt wurde die Figur des Schilderträgers (25 Euro) mit wechselnden Schildern. „Bis zum Jahr 2023 haben wir den Ausmarsch dann komplett“, so Dölemeyer. „Allerdings können wir dann noch verschiedene Musiker schnitzen lassen.“ Jede Figur ist ohnehin ein Unikat, denn sie wird handbemalt.

So gibt es Mitglieder der Ratskompanie mit unterschiedlichen Haarfarben und Orden in Bronze, Silber und Gold. Die neue Figur ist für 23 Euro bei Familie Finke (Töpferweg 3) in Wildeshausen und auf dem Handwerkermarkt am Pfingstsonntag zu erwerben.

Dort bieten die beiden Wildeshauser auch noch Figuren an, die bisher nicht verkauft wurden. „Es gibt Gilde-Fans, die haben alles komplett“, so Finke. „Die Schnitzereien sind ein beliebtes Geschenk. Manch ein Schwarzrock bekommt sie zum Vatertag.“ Auf jeden Fall wird der Verkaufsstand oft ganz gezielt angesteuert.