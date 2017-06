MIT-Vorsitzender Ingo Hermes mahnt Verlässlichkeit an

Einsatz für Industriegebiete und Entlastungsstraße

+ © Dejo Zahlreiche Gründungsmitglieder stießen mit dem Vorstand auf eine weitere erfolgreiche Arbeit für den Mittelstand an. © Dejo

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Seit 25 Jahren vertritt die Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen die Interessen vieler heimischer Unternehmen. Am Freitagabend wurde in der Scheune des Hotels „Gut Altona“ Geburtstag gefeiert. Mit klaren Statements zur Entwicklung in der Kreisstadt.