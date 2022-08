Wildeshauser Schmied sorgte 1930 für Aufsehen: Mit der Schiebkarre durch Deutschland

Von: Dierk Rohdenburg

Fritz Döpke mit seiner Schiebkarre vor dem Start an der Alexanderkirche in Wildeshausen. © Archiv Franz

Es gibt einige Wildeshauser die Ungewöhnliches unternommen haben. Fritz Döpke gehört mit Sicherheit zu denen, die etwas völlig Verrücktes getan haben.

Wildeshausen – Wer war Fritz Döpke und warum gibt es unzählige Postkarten, die den Wildeshauser vor dem Start einer ungewöhnlichen Wanderung durch Deutschland mit einer Schiebkarre zeigen? Diese Fragen stellte sich Alma Franz aus Hude, die in der ehemaligen Volksschule in Lüerte (Landgemeinde Wildeshausen) den Nachlass ihrer Eltern auf dem Dachboden sichtete.

In diesem Zusammenhang war sie auf das Foto gestoßen, das Fritz Döpke mit einer Schiebkarre vor der Wildeshauser Alexanderkirche zeigt. Start der besonderen Wanderung sollte demnach der 28. September 1930 sein.

„Ich wunderte mich darüber, dass meine Eltern diese Karte besaßen“, so Franz. „Die beiden waren nämlich erst in der Zeit von 1941 bis 1943 nach Wildeshausen gekommen und somit nicht dabei, als Fritz Döpke loslief.“ Später – Anfang der 1970er-Jahre – seien ihre Eltern Anne und Thomas Kusmierak in die ehemalige Schule in Lüerte gezogen, wo nach dem Tod der Eltern noch ihr Bruder gelebt habe. Dieser sei aber nun ausgezogen, das Haus wurde verkauft.

Alfred Panschar aus Wildeshausen kennt die Geschichte

Aufklärung über die seltsame Reise erhielt Alma Franz dann durch den Wildeshauser Heimatforscher Alfred Panschar, der sogar verwandtschaftliche Verbindungen zu Fritz Döpke hat. Dieser war nämlich der Vater seines Schwiegervaters Fritz Döpke junior.

Fritz Döpke lebte und arbeitete als Schmied in Wildeshausen. © Archiv Panschar

Fritz Döpke arbeitete lange als Schmied Fritz Döpke senior, der im Jahr 1930 mit der Schiebkarre aufbrach, war am 8. Februar 1884 in Barnstorf geboren worden. Er war mit Sophie Elise Döpke, geborene Wolfram, verheiratet und wohnte an der Kleinen Straße 20 in Wildeshausen. „Döpke war gelernter Schmied. Er hat auch lange als solcher gearbeitet“, berichtete Panschar. „Viele Wildeshauser kennen Döpke nur unter dem Spitznamen Kuckuck“, erzählte er. „Er hat im Spascher Staatsforst Kleinholz gesammelt, gebündelt und an Wildeshauser Familien verkauft. Wenn er im Wald Personen, insbesondere mit Kindern, gesehen hat, dann rief er immer sehr laut ,Kuckuck‘.“

Start der Reise vor der Alexanderkirche

Die Gründe, warum Döpke mit der Schubkarre aufbrach, sind nicht geklärt. Die Wildeshauser Zeitung berichtete am 28. September 1930: „Am Sonntagmittag hatten sich auf dem Marktplatz in Wildeshausen zahlreiche Einwohner der Stadt eingefunden, die Zeuge des Starts von Fritz Döpke mit seiner Schiebkarre zur Fahrt durch Deutschland sein wollten. Pünktlich war der Deutschlandreisende mit seiner Karre zur Stelle und viele Ansichtskarten sowie Fotografien hatte er von diesem eigenartigen Start im Nu verkauft. Mit reichem Blumenschmuck versehen schob Fritz Döpke bald nach 13 Uhr zur großen Fahrt ab. Ein Trommler mit einer großen Pfingsttrommel ging vorweg. Die Jugend begleitete ihn noch ein ganzes Stück.“

Mehr als 40 Zeitungen berichteten über die Reise

Rund einen Monat später, am 29. Oktober, berichtete die Wildeshauser Zeitung: „Am Montag spät gegen 10.30 Uhr ist der Deutschlandreisende Fr. Döpke mit seiner Schiebkarre in Berlin bei Nacht eingetroffen. Dieser Tag brachte ihm eine Wegstrecke von 50 Kilometern, da Döpke in den frühen Morgenstunden von Eberswalde aufgebrochen war. Nach der Zuschrift hat Döpke die zahlreichen Strapazen, Tagesmärsche von 30 bis 50 Kilometern, immer bei bester Gesundheit und mit gesundem Humor überstanden. Mit Ausdauer und deutschem Willen wird er dann sein gestelltes Ziel auch erreichen, dessen sind wir uns sicher.“

Ein Familienfoto: Oben links steht Fritz Döpke. Vor ihm sitzen seine Frau Sophie Elise sowie sein Sohn Fritz Döpke junior. © Archiv Panschar

Laut dem Artikel hatten zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 40 Zeitungen über die Fahrt berichtet. Als nächstes Ziel wollte Döpke nach Leipzig.

Über die Ankunft dort berichtete die Zeitung dann am 11. November: „Am Freitag ist Fr. Döpke mit seiner Schiebkarre auf der Deutschlandfahrt in Leipzig eingetroffen, wovon er herzliche Grüße übermitteln lässt. Über Hof in Bayern soll es weiter nach Nürnberg und Würzburg gehen.“

Im Dezember kehrte Döpke nach Wildeshausen zurück

Zu einer Fahrt um Deutschland herum, wie es auf der Postkarte hieß, kam es für den Wildeshauser aber nicht. Am 17. Dezember kündigte die Wildeshauser Zeitung an, dass Döpke heimkommen wolle: „Von einer Schiebkarrenstation in Oldenburg schreibt uns Fritz Döpke, dass er am kommenden Sonntag, nachmittags 4 Uhr, wieder in Wildeshausen auf dem Marktplatz eintreffen wird. In den letzten Tagen führt ihn sein Weg von Osnabrück über Diepholz, Barnstorf, Goldenstedt, Hanstedt und Kleinenkneten nach Wildeshausen. Ihm und seiner Schiebkarre, hergestellt von Fr. Rietkötter, geht es sehr gut und alle Reisestrapazen sind vorteilhaft überstanden worden. Hochwasser, Schnee und Regen haben die Reise kaum behindert. Auch neue Pläne sind während der Reise gereift, doch Näheres darüber, wenn Döpke wieder hier ist.“

Am 22. Dezember wusste die Zeitung dann zu berichten, dass Döpke am 21. Dezember wieder in Wildeshausen eingetroffen war und von zahlreichen Zuschauern erwartet wurde: „Einige junge Leute waren dem Schiebkarrenführer per Rad entgegengefahren und gaben ihm das Geleit nach Wildeshausen. Unterwegs schon musste Fr. Döpke erzählen, was sich alles auf seiner Deutschlandfahrt ereignet hat und was er fortan machen will. So wurde aus diesem eigenartigen Unternehmen auch für Wildeshausen eine kleine Sensation“, heißt es in der Wildeshauser Zeitung.

Im eigenen Haus eine Kolonialwarenzentrale eröffnet

In späteren Jahren wurde Döpke den Überlieferungen zufolge wohl etwas merkwürdig, was auch mit hohem Alkoholgenuss zu tun haben dürfte.

An der Kleinen Straße in Wildeshausen: Das Wohnhaus von Sophie Elise und Fritz Döpke. © Archiv Panschar

Laut Panschar gründete er gegenüber seinem Wohnhaus eine Kolonialwarenzentrale, die sich aber nicht lange gehalten habe. Nach Tagen, an denen er gute Geschäfte gemacht hatte, soll Döpke ein Schild an die Ladentür gehängt haben, auf dem „Wegen Reichtums geschlossen“ stand. Anschließend soll er mit der gefüllten Kasse nach Bremen gefahren sein und das gesamte Geld verjubelt haben. Döpke starb 1961 in Wildeshausen.