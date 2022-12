Mit Meisen gegen Eichenprozessionsspinner

Stellen im Kreishaus die neue Nisthilfen-Aktion vor: Michael Feiner (Kuratoriumsvorsitzender der Naturschutzstiftung), Annika Mutke (Leiterin Untere Naturschutzbehörde), Majken Hjortskov (Leiterin Geschäftsstelle der Stiftung) und der Kreis-Naturschutzbeauftragte Max Hunger (v.l.). © Franitza

Wildeshausen/Landkreis – Der Eichenprozessionsspinner (EPS), genauer gesagt die Brennhärchen seiner Larven, stellen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Haben sich die schädlichen Insekten erst einmal an einem Baum angesiedelt, ist eine aufwendige und kostspielige Entfernung der Nester dringend erforderlich – und diese darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Gefiedertes „Fachpersonal“ im Kampf gegen die Ausbreitung des EPS will die Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg unterstützen: In der kommenden Woche bietet sie, finanziell gefördert vom Landkreis Oldenburg, Nistkästen für Blau- und Kohlmeisen an – beide natürlich Feinde des Insekts.

Das sei „biologische Schädlingsbekämpfung“, sagt der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Michael Feiner. Seit rund vier Jahren breite sich der EPS im Landkreis aus. Das zeigten auch die Warnschilder, die die Gemeinden an Radwegen und Straßen seitdem anbrächten. Landrat Christian Pundt habe angeregt, die Nistkasten-Aktion ins Leben zu rufen. Die Stiftung habe das „gerne aufgenommen“, so Feiner.

„Die Meisen fressen die Raupen des Eichenprozessionsspinners in deren frühem Stadium“, erklärt Majken Hjortskov, die die Geschäftsstelle der Stiftung führt. Haben diese erst die gefährlichen Härchen ausgebildet, meiden auch die Vögel die unerwünschten Kerbtiere.

Abgabe im Foyer des Kreishauses

Rund 600 Nistkästen stehen nun „in einem ersten Rutsch“ bereit, so Feiner. Sie werden für eine Schutzgebühr von jeweils fünf Euro abgegeben. Erhältlich sind sie am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. Dezember, an gleich vier Stellen im Landkreis: dem Kreishaus in Wildeshausen (Delmenhorster Straße 6), dem „Grünen Zentrum“ in Huntlosen (Sannumer Straße 3), bei Hans Fingerhut vom Naturschutzbund in Ganderkesee („Auf dem Berge“ 80) und im Regionalen Umweltbildungszentrum Hollen (Holler Weg 35).

Die Ausgabe in den ersten drei Stellen geht in der Zeit von 9 bis 13 Uhr über die Bühne, in Hollen zwischen 10 und 12 Uhr. Weitere 400 Kästen sollen dann im März angeboten werden. Hjortskov rät Interessierten, sich rechtzeitig um eine der Nisthilfen zu bemühen: Bei den bisherigen Nistkasten-Aktionen seien alle Exemplare bereits nach ein bis zwei Tagen vergriffen gewesen. Es werden maximal drei Kästen pro Person abgegeben. Gebaut wurden die stabilen Nisthilfen von Mitarbeitern des Ludgerus-Werks in Lohne, dem Gut Sannum sowie von Schülern der Berufsbildenden Schulen Wildeshausen, ehrenamtlich begleitet von Norbert Klüh.

Max Hunger, Naturschutzbeauftragter des Landkreises, hatte Tipps für die korrekte Anbringung der Kästen parat: Diese sollten in einer Höhe von 2,5 Metern und einem Abstand von mindestens zehn Metern zueinander aufgehängt werden, damit die Vögel sich nicht gegenseitig Konkurrenz machten. Die Nisthilfen für Blaumeisen weisen eine 32 Millimeter messende Öffnung auf, die für die Kohlmeisen ist mit 34 Millimeter geringfügig größer. Ganz wichtig sei, darauf zu achten, dass die Vogelhäuschen in südöstlicher Richtung platziert werden, sodass keine Zugluft in die Kästchen dringen kann. „Das mögen die Vögel nicht“, weiß Hunger.