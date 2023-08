Mit Messer Tankstelle überfallen: 20-Jähriger muss in die Entziehungsklinik

Von: Dierk Rohdenburg

Das Amtsgericht in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen/Harpstedt – Wegen schwerer räuberischer Erpressung sowie Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ist ein 20-jähriger Harpstedter am Mittwoch vom Jugendschöffengericht in Wildeshausen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt worden.

Der Drogenabhängige muss sich einem Entzug in der Karl-Jaspers-Klinik unterziehen und danach eine Therapie beginnen. Zudem wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt.

Der junge Mann konnte froh sein, dass er nach dem Jugendrecht verurteilt wurde. Nach Erwachsenenstrafrecht hätte er eine Mindestfreiheitsstrafe zu erwarten gehabt, weil er am 27. August 2022 mit einem Küchenmesser sowie einem geschlossenen Klappmesser in einer Delmenhorster Tankstelle eine Verkäuferin bedroht und vier Stangen Zigaretten erbeutet hatte. Der Harpstedter war auf der Flucht von der Polizei verhaftet worden und hatte die Tat zugegeben.

Weniger ins Gewicht fiel der Vorwurf, dass er in der Wohnung eines Freundes dessen Anhörung zu einem Einbruchsdiebstahl durch die Polizei mit dem Smartphone aufgenommen hatte.

Nach Tat komplett zugedröhnt

„Ich habe Mist gebaut“, gab sich der 20-Jährige vor Gericht reumütig. Er sei sehr stark drogenabhängig und habe neuen Stoff gebraucht. Zudem leide er an ADHS und einer Depression. Nachdem er von der Polizei freigelassen worden war, hatte sich der Harpstedter so mit Drogen zugedröhnt, dass er in letzter Minute vom Notarzt gerettet werden musste. Die Erinnerungen an die Tat waren deshalb auch sehr lückenhaft.

Ziel des Angeklagten ist es, jetzt von den Drogen loszukommen, eine Ausbildung abzuschließen und auf eigenen Füßen zu stehen. Dass es ihm noch an der nötigen Selbstständigkeit fehlt, bestätigte auch der Vater. Der Jugendgerichtshelfer riet deshalb dazu, den Aufenthalt in der Klinik verpflichtend zu machen, und ermahnte den jungen Mann, sich Hilfe zu holen, um eine gute Eingliederung zu erreichen.