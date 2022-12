Mittelstandsvereinigung fordert professionelles Marketing für Wildeshausen

+ © MIT Fordert ein eigenständiges Stadtmarketing und ein angemessenes Budget: die Mittelstandsvereinigung Wildeshausen. © MIT

Wildeshausen – Die Mittelstandsvereinigung Wildeshausen (MIT) reagiert in einer Pressemitteilung auf die vorläufige Einstellung der Aktivitäten des Handels- und Gewerbevereins Wildeshausen (HGV) und fordert ein professionelles Stadtmarketing.

„Wir gehen davon aus, dass die Notwendigkeit eines professionellen Stadtmarketings, das mit einem attraktiven Budget für innerstädtische Aktionen ausgestattet wird, erkannt wurde und man nun wieder alle Optionen kurzfristig prüft, die auf dem Tisch liegen“, heißt es von Pressesprecher Dennis Böseleger.

Die Veränderung der Handelslandschaft und der Strukturen in den Städten verlange von allen Beteiligten innovative Konzepte und kein Abwarten.

Mit dem Beschluss des HGV, die Arbeit im Jahr 2023 ruhen zu lassen, fehle es der Stadt Wildeshausen nicht nur an finanzieller Unterstützung für Innenstadtmaßnahmen aus Reihen des Vereins, sondern auch an organisatorischer und umsetzungskräftiger Hilfe aus der nun ruhenden Vereinsarbeit.

Vergeblich versucht, die Stadtverwaltung zu überzeugen

Die Mittelstandsvereinigung erinnert daran, dass sie in Zusammenarbeit mit dem HGV im vergangenen Jahr mehrfach und „leider vergeblich“ versucht habe, der Stadtverwaltung die Notwendigkeit eines unabhängigen Stadtmarketings aufzuzeigen. „Eine Weiterentwicklung der Innenstadt und auch die erfolgreiche Umsetzung von Aktivitäten in dieser ist aus Sicht des MIT-Vorstandes nur mit einem eigenständigen Stadtmarketing zu gewährleisten“, schreibt Böseleger. Gemeinsam mit ausgewiesenen Experten aus dem Bereich sei ein Vorschlag erarbeitet und Politik sowie Verwaltung vorgestellt worden. Sowohl die Stadt Wildeshausen als auch Teile des Stadtrates hätten aber diese Form eines innovativen Stadtmarketings abgelehnt.

Aus diesem Grunde findet es die MIT verwunderlich, dass die Stadtverwaltung und auch Bürgermeister Jens Kuraschinski von der jetzigen Situation überrascht wurden. „Der HGV hat schon vor langer Zeit auf die Problematik, die nun eingetreten ist, hingewiesen und Alternativen aufgezeigt und angeboten“, so Böseleger. Im Übrigen sehe die MIT in dem vor kurzem verabschiedeten Konzept „Wildeshausen 2030+“ ein gutes Vorhaben. Die Vereinigung weist aber in aller Deutlichkeit darauf hin, dass dieses Vorhaben, ohne die geforderte Struktur und ohne notwendiges Budget schon heute zum Scheitern verurteilt ist.