Betrunkener Wildeshauser verursacht am Ostermorgen Unfall und flüchtet mit Kumpel

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © Malte Christians/dpa (Symbolbild)

Wildeshausen – Nachdem ein betrunkener 45-jähriger Wildeshauser in Großenkneten einen Unfall verursacht hatte, versuchte er mit einem Kumpel zu flüchten.

Am Sonntag, 9. April, ging bei der Polizei gegen 3.40 Uhr der Hinweis ein, dass an der Straße „Im Dorf“ in Großenkneten ein verunfallter Wagen stehen würde. Von den Insassen fehlte zunächst jede Spur.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen entdeckten die eingesetzten Beamten im Nahbereich einen fahrenden Wagen, in dem zwei Personen saßen. Eine Kontrolle des Autos ergab, dass der 52-jährige Fahrer aus Großenkneten unter alkoholischer Beeinflussung stand. Weiterhin konnten die Beamten ermitteln, dass es sich bei dem 45-jährigen Mitfahrer aus Wildeshausen um den Fahrzeughalter des zuvor aufgefunden Unfallwagens handelte.

Eine entsprechende Überprüfung ergab, dass auch dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Beide Personen wurden zur Polizeidienststelle in Wildeshausen gebracht, wo sie eine Blutprobe abgeben mussten. Beide Führerscheine wurden beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Automatenaufbrecher erwischt

Am Samstag, 8. April, gegen 23.25 Uhr wurde eine Zeugin an der Straße „Übern Berg“ in Ganderkesee-Bookholzberg auf drei dunkel gekleidete männliche Personen aufmerksam, die versuchten, mit einem Trennschleifer einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Die Zeugin verständigte die Polizei. Kurze Zeit später stiegen die drei Personen in ein Auto ein und flüchteten mit überhöhter Geschwindigkeit ohne Diebesgut.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug mit vier Insassen im Stadtgebiet Delmenhorst angetroffen werden. Bei den Insassen handelt es sich um vier Männer im Alter von 20 Jahren bis 23 Jahren, die aus Delmenhorst und Bremen stammen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten das vermeintliche Tatwerkzeug sowie zwei entwendete KFZ-Kennzeichenschilder. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Personen aus diesen entlassen.