Mit dem Snowboard in die Wüste: Konvoi mit Krankenwagen fährt nach Afrika

Von: Ove Bornholt

Wüstentauglich gemacht: Fynn Otten (rechts) von der Werkstatt „Kretzer & Lippok“ hat den Mercedes fit gemacht für Gambia. © Raissa Wischnewski

Es ist ein Abenteuer und ehrenamtlicher Einsatz für eine gute Sache: Der Dötlinger Martin Lüschen fährt mit einem Konvoi Rettungsfahrzeuge und Co. nach Afrika.

Wildeshausen/Dötlingen – Mit einem 20 Jahre alten Mercedes Kombi von Wildeshausen nach Gambia: Dieses Abenteuer bestreitet der Dötlinger Martin Lüschen (47) seit Freitag. Gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen überführt er mehrere Fahrzeuge für eine Klinik in Jahaly in dem westafrikanischen Land. Für die gut 7 000 Kilometer lange Strecke sind 17 bis 18 Tage veranschlagt. Anfang November soll der kleine Konvoi am Zielort ankommen.

Der Mercedes soll als Notarztwagen oder zum Medikamententransport genutzt werden. Damit der C 200 Diesel (Baujahr 2002) mit dem herausfordernden Klima fertig wird, hat die Wildeshauser Werkstatt „Kretzer & Lippok“ den Kombi wüstentauglich gemacht und dafür nur Materialkosten berechnet. Gut zwei Wochen lang schraubten Fynn Otten, Mitgeschäftsführer und designierter Nachfolger bei der alteingesessenen Kfz-Werkstatt, und seine Kollegen immer mal wieder an dem Wagen. „Für mich und unser Team war das eine tolle Sache, unsere Fähigkeiten in diesem Auto für einen guten Zweck einzusetzen. Wir hoffen, dass unsere Arbeit einen Teil für einen langen Einsatz in Afrika beigetragen hat“, sagt er.

Übergabe: Fynn Otten (l.) und Martin Lüschen. © Raissa Wischnewski

Am heutigen Montag wollen die Teilnehmer bei Gibraltar nach Afrika übersetzen. Durch Marokko, Westsahara, Mauretanien und den Senegal geht es dann weiter nach Gambia. Das kleine Land mit gerade mal rund 2,5 Millionen Einwohnern liegt am gleichnamigen Fluss.

Lüschen arbeitet als Fördermittelberater bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen. Der 47-Jährige und seine Frau engagieren sich schon länger im Verein „Projekthilfe Gambia“ und kennen die Klinik in Jahaly aus eigener Anschauung. „Die haben eine gewisse Not, was Fahrzeuge angeht“, weiß Lüschen. Und die Menschen, die Hilfe brauchen, sind nicht immer mobil. Der Mercedes, zwei ausgemusterte Krankenwagen und ein kleiner Bus sollen zumindest etwas Abhilfe schaffen.

Finanziert wurden die Fahrzeuge sowie die Kosten für den Transport über Spenden. Insgesamt sind gut 13 000 Euro zusammengekommen: von Firmen, Privatleuten, aber auch durch zwei Benefizveranstaltungen mit dem plattdeutschen Moderator und Entertainer Gerd Spiekermann.

Die Gruppe braucht rund 18 Tage für die Fahrt. © Projekthilfe

Lüschen macht natürlich mit, weil er etwas Gutes für die Klinik tun möchte. Aber das Abenteuer, in einem 20 Jahre alten Auto 7 000 Kilometer durch unwirtliche Gegenden nach Afrika zu fahren, reizt ihn auch. Er hat extra sein altes Snowboard dabei, um bei Gelegenheit auf einer Düne in der Wüste zu surfen. Die Fahrzeuge des Konvois halten per Walkie-Talkie Kontakt – und Musik soll von einem Wagen in alle Autos übertragen werden.

Die anderen neun Teilnehmer der Tour kommen zum Großteil aus Rodenkirchen (Landkreis Wesermarsch) und der Gemeinde Hatten. „Das ist schon ein ordentlicher Stiefel zu fahren“, meint Lüschen. Auch weil die Krankenwagen nicht so schnell sind, werde die Tour eine Weile dauern. Drei Wochen Urlaub hat er sich genommen, denn kurz nach der geplanten Ankunft in Gambia geht es wieder zurück nach Deutschland – diesmal aber mit dem Flugzeug.

Projekthilfe

Die „Projekthilfe Gambia“ ist eine mittlerweile recht große Nichtregierungsorganisation aus Hattingen (Nordrhein-Westfalen) mit einer Regionalgruppe Nord, zu der auch Lüschen gehört. Die Klinik wird schon seit Jahrzehnten unterstützt.