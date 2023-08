Mit 2,57 Promille im Straßengraben gelandet

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Weil er am Samstagabend stark betrunken im Auto unterwegs war, landete ein 50-jähriger Oldenburger im Straßengraben. Ein Blick in die Polizeiberichte des Polizeikommissariats Wildeshausen von Samstag:

Am 5. August gegen 19:55 Uhr kam es auf dem Mühlenweg in der Gemeinde Hatten zu einem Verkehrsunfall, bei dem 5.800 Euro Sachschaden entstand. Ein 50-jähriger Mann aus Oldenburg war mit seinem VW auf dem Mühlenweg in Richtung Sandkrug unterwegs. Ausgangs einer Kurve kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Zwei Fahrinsassen, ein 20- und ein 22-jähriger Mann, wurden leicht verletzt. Der stark beschädigte VW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei dem Fahrer des VW wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Ein Test vor Ort ergab 2,57 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Mit Baum kollidiert

Am 5. August gegen 17:40 Uhr kam es auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem 5.300 Euro Sachschaden entstand. Ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Harburg war mit seinem MG auf der Wildeshauser Straße in Richtung der Kreisstadt unterwegs. Er beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen. Beim Ausscheren übersah er einen 23-jährigen Mann, der sich hinter ihm mit seinem Peugeot bereits im Überholvorgang befand. Der 23-Jährige musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte leicht mit einem Baum und blieb links neben der Fahrbahn stehen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Am Peugeot sowie an dem Baum entstanden Schäden. Der Wagen musste später durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Wildeshausen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am 5. August gegen 16:55 Uhr wurde auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen ein 36-jähriger Mann am Steuer eines Alfa-Romeo von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner verlief ein Drogenvortest positiv. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.