Ministerin zeichnet drei ehrenamtliche Betreuer aus dem Landkreis aus

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bei der Ehrung: Magrit Kähler (Betreuungsverein Oldenburg-Land), Thobias Keese-Jonas, Adrian Jonas, Ministerin Kathrin Wahlmann und Heinz Fangmann (v.l.). © Ministerium

Justizministerin Kathrin Wahlmann zeichnete drei ehrenamtliche Betreuer aus dem Landkreis Oldenburg aus.

Wildeshausen – Ohne ehrenamtliche Betreuer geht im Alltag vieler Menschen nichts. Allein in Niedersachsen sind derzeit rund 140.000 Personen auf ihre Hilfe angewiesen. Rund die Hälfte der Betroffenen wird dabei durch Ehrenamtliche – meist Familienangehörige – vertreten.

Der Betreuungsverein Oldenburg-Land mit Sitz in Wildeshausen hat 60 Betreuer in der Kartei, die zum Teil mehreren Menschen durch den Alltag helfen. Um dieses Engagement zu würdigen, hat die Niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) kürzlich mehrere Dutzend besonders engagierte Betreuer ausgezeichnet. Die Geehrten wurden von den Betreuungsgerichten mit den örtlichen Betreuungsstellen und -vereinen vorgeschlagen. Aus dem Landkreis Oldenburg waren Heinz Fangmann (Ganderkesee), Thobias Keese-Jonas und Adrian Jonas (beide Wildeshausen) eingeladen. Fangmann ist seit 2015 aktiv und betreut aktuell sieben Personen, Keese-Jonas ist seit 2013 dabei und betreut ebenfalls sieben Menschen, Jonas ist seit 2016 engagiert und erledigt sechs Betreuungen.

„Sie leisten einen herausragenden Dienst für unsere Gesellschaft und die Gemeinschaft“, lobte die Justizministerin. „Sie üben Ihr Ehrenamt nebenberuflich aus – neben Ihren eigenen familiären und beruflichen Verpflichtungen. Dieses Engagement verdient eine besondere Würdigung.“

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Betreuungsverfahren bei den Niedersächsischen Amtsgerichten laut Justizministerium stetig gestiegen: Waren es vor 25 Jahren noch rund 65.000 Betreuungsverfahren, sind es inzwischen 140.000.

Das Betreuungsrecht ist von enormer Bedeutung, denn es könne jeden treffen, so das Ministerium. Ganz egal ob alt oder jung: Jeder Einzelne könne durch einen Unfall oder eine Krankheit in eine Lage kommen, in der er die wichtigen Angelegenheiten des Lebens nicht mehr regeln könne.