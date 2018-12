Ministerin lobt Projekt aus dem Landkreis Oldenburg

Harpstedt/Hannover - Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat jetzt beim Niedersächsischen Digitalgipfel Gesundheit der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) in Hannover das Projekt „Telepflege“ gelobt. Bei diesem werden im Landkreis Oldenburg telemedizinische Methoden zur Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung erprobt. Beteiligt sind die DRK-Gemeindeschwesternstation und das DRK-Seniorenzentrum Harpstedt (wir berichteten).

Das Projekt wurde nun erstmals öffentlich in der Landeshauptstand vorgestellt und fand großes Interesse, da es beispielgebend für andere Regionen sein kann, heißt es in einer Pressemitteilung der ÄKN. Nils Holtmann (Projektleiter Fachbereich Telemedizin und Telepflege am „GewiNet“ Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft) beantwortete Fragen zum Projekt „Telepflege“.

„GewiNet“ ist nach eigenen Angaben ein Verein mit Mitgliedern aus allen Sektoren der Gesundheitswirtschaft. Unternehmen, Kliniken, Ärzte, Hochschulen und Kommunen.

Hilfebedürftige Senioren blieben gerne in ihrem ländlichen Zuhause, aber die Fachkräfte zöge es immer mehr in die Ballungszentren, skizzierte Holtmann einen der Beweggründe zum Start des Projekts. Es ziele darauf ab, telemedizinische Methoden zur Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung im Nordwesten, speziell in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch, zu erproben und zu evaluieren. So würden audiovisuelle Kommunikationstechnologien beispielsweise zur Diagnostik, Konsultation und auch bei medizinischen Notfällen genutzt.

Der Fokus liege dabei hauptsächlich auf der Primärversorgung, in der insbesondere Hilfskräfte und pflegende Angehörige am Einsatzort via elektronisch übermittelter Bilder, Töne und Daten an Pflegefachkräfte durch diese unterstützt würden, heißt in dem Text der ÄKN weiter. Eine Telepflegezentrale in Berne koordiniere den Einsatz. Es gehe bei dem Projekt nicht darum, menschliche Pflege durch technische Hilfsmittel zu ersetzen, sondern diese durch Assistenzsysteme zu unterstützen.

Gesundheitsministerin Reimann betonte in diesem Zusammenhang: „Unser Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in einem Flächenland wie unserem zu sichern. Dazu gehören neue digitale Möglichkeiten und innovative Ideen. Telemedizinische Angebote sind eine sinnvolle und wichtige Ergänzung, denn sie entlasten und unterstützen Ärzte, ohne sie jedoch zu ersetzen.“