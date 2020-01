Ministerin kommt mit dem Zug

Carola Reimann spricht bei SPD-Neujahrsempfang / Fahrer erkrankt

+ Beim Neujahrsempfang: SPD-Vorsitzender Thomas Harms, Ministerin Carola Reimann, SPD-Fraktionsvorsitzender Stephan Dieckmann, Bürgermeister Jens Kuraschinski und Gleichstellungsbeauftragte Majken Hjortskov (v.l.). Foto: dr

Wildeshausen – Niedersachsens Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Carola Reimann, nahm am Sonntag einiges auf sich, um pünktlich um 11 Uhr zum Neujahrsempfang der Wildeshauser SPD im Ratskeller zu kommen. Um 3 Uhr in der Nacht hatte sie die Meldung ihres Fahrers erhalten, dass er krankheitsbedingt nicht in der Lage sei, sie durch die Gegend zu kutschieren. Kurzentschlossen stieg sie um 7.10 Uhr in Braunschweig in den Zug und musste mehrmals umsteigen. Weil die Ankunft in Delmenhorst dennoch verspätet war und sie somit wohl kaum rechtzeitig in der Kreisstadt sein konnte, holte sie der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Thomas Harms dort ab und brachte sie wohlbehalten und pünktlich in den Ratskeller.