Millionenprojekt soll Wall und Herrlichkeit aufwerten

Erneuerungsmaßnahme bei „Zukunft Stadtgrün“ an gemeldet

In einem Jahr soll die Polizei aus den Gebäuden an der Herrlichkeit ausgezogen sein. Die Nachnutzung ist unklar.

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Stadt Wildeshausen möchte in den kommenden acht Jahren rund neun Millionen Euro in die Entwicklung der Wallanlagen, der Herrlichkeit sowie des Urgeschichtlichen Zentrums investieren. Das aber nur, wenn die Maßnahmen in das Programm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen werden. Dann bezuschussen Land und Bund die Projekte mit zwei Dritteln der Kosten – also etwa sechs Millionen Euro.