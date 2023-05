Landkreis saniert marode Immobilie für 1,4 Millionen Euro

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Hat schon bessere Zeiten gesehen: Das denkmalgeschützte Haus an der Delmenhorster Straße 4 in Wildeshausen ist marode. Der Landkreis sieht sich aber in der Pflicht, das Gebäude zu sanieren. © bor

1,4 Millionen Euro kostet die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes an der Delmenhorster Straße in Wildeshausen. Der Landkreis Oldenburg will das Vorhaben trotzdem umsetzen.

Wildeshausen – Die Dielen? Entfernt, weil sie so marode waren, dass Einbruchgefahr drohte. Der Keller? So feucht, dass die Stahlträger am Deckengewölbe korrodiert sind. Die Eingangstür? Ebenfalls ausgebaut, damit sie nicht noch weiter vor sich hin rottet. Die Gaube im Dach? Sackt ab und zieht dabei das ganze Dach mit sich. Die Rede ist vom denkmalgeschützten Haus an der Delmenhorster Straße 4 in Wildeshausen, und diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Besitzer der maroden Immobilie ist der Landkreis Oldenburg, der das Gebäude samt Gelände Ende 2019 im Zuge der Kreishaus-Erweiterung gekauft hatte. Und der Landkreis sieht sich in der Pflicht, die „Oldenburger Hundehütte“ zu sanieren, auch wenn das teurer ist. Knapp 1,4 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Am Dienstagabend wurden die detaillierten Pläne im Bauausschuss im Kreishaus vorgestellt.

Die Liste der Aufgaben ist entsprechend der Mängelliste recht lang. Vorgesehen ist:

Dachwerk erneuern.

Dachstuhl neu eindecken.

neue Wände im Obergeschoss einziehen.

alte Fliesen sanieren.

Kellerdecke ertüchtigen.

Treppe ertüchtigen.

Anbau abreißen und neu bauen.

neue Heizkörper und Wärmepumpe einbauen.

Das über 100 Jahre alte Gebäude an der Delmenhorster Straße 4 in Wildeshausen ist marode. © Landkreis Oldenburg/Angelis und Partner

Auch diese Liste ließe sich noch fortsetzen. Dabei spielt eine besondere Rolle, dass die Denkmalschutzbehörde, die ja beim Landkreis Oldenburg angesiedelt ist, bei dem Vorhaben ganz genau hinguckt. „Es ist ein Baudenkmal. Da wird um jedes Detail gerungen. Um jeden Sparren. Ist der erhaltenswert?“, gab Ludger Krone aus dem Hochbau-Amt des Kreises einen Einblick in die langen Verhandlungen mit den Kollegen. „Das ist natürlich kostenintensiv. Aber es wird ein richtiges Schmuckstück werden“, ist er sich sicher.

Von den knapp 1,4 Millionen Euro bleibt wahrscheinlich eine Million beim Landkreis hängen. Der Rest soll über Fördergelder finanziert werden. 650 000 Euro sind bereits in den Haushalt 2023 eingestellt. Die anderen 400 000 Euro sollen im Etat 2024 einen Platz finden. Gerd Hanken, CDU-Kreistagsabgeordneter aus Ganderkesee, hinterfragte das Vorhaben. „Macht es Sinn, das Geld auszugeben?“, wollte er von der Kreisverwaltung wissen. Die 400 000 Euro Zuschüsse seien ja auch Mittel aus Steuereinnahmen, ergänzte er seine Frage.

„Landkreis hat eine Vorreiterrolle.“

Sowohl Landrat Christian Pundt als auch das Führungspersonal im Kreishaus sind eindeutig für die Sanierung. „1,38 Millionen Euro, das ist eine Summe, die erschreckt, gerade bei der Größenordnung des Gebäudes“, gab Maik Ehlers, Leiter des Amts für Hochbau, zwar zu. Aber für den Anbau an das Kreishaus sei der Kauf der Fläche sehr wichtig gewesen. „Damit haben wir auch ein denkmalgeschütztes Gebäude erworben und stehen in der Pflicht. Der Landkreis hat eine Vorreiterrolle. Es ist nicht denkbar, dass wir so ein Gebäude haben und es nicht herrichten.“ Das sagte Ehlers auch mit Blick auf die Denkmalschutzbehörde. Eine Nicht-Sanierung des Hauses „würde unsere Argumentation gegenüber privaten Besitzern erheblich erschweren“.

Bleibt noch die Frage, wie das in ein paar Jahren fertig renovierte Gebäude künftig genutzt wird. Der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest, der momentan im Kreishaus angesiedelt ist, soll an die Delmenhorster Straße 4 umziehen. Während im Obergeschoss Büros geplant sind, werden im Erdgeschoss eine Dauerausstellung und eine Umweltbibliothek eingerichtet. „Das neue ,Naturparkhaus‘ ist eine repräsentative Möglichkeit, um sich zu zeigen. Wir freuen uns auf ein Schmuckstück am Eingang der Stadt Wildeshausen“, sagte die Baudezernentin Eva-Maria Langfermann. Alte Baustruktur sei wichtig, zeige sie doch die Geschichte einer Stadt.

Die marode Immobilie hat in der Tat eine lange Geschichte. Sie wurde im Jahr 1906 errichtet, übrigens im ähnlichen Stil wie andere Häuser an der Delmenhorster Straße, und 1989 unter Schutz gestellt. „Es handelt sich um einen eingeschossigen Ziegelbau mit historisierendem Putzdekor“, heißt es in den Aufzeichnungen.