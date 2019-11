Millionen für Beton, Bühnen, Bits und Bytes

Landkreis – Vor allem mit Fragen des Haushaltes wird sich der Schul- und Kulturausschuss des Landkreises Oldenburg während seiner heutigen Sitzung beschäftigen: Auf der Tagesordnung stehen neben den geplanten Investitionen in die kreiseigenen Schulen und den Kulturbereich noch der schulische IT-Support über das künftige Kreismedienzentrum sowie die Schülerbeförderung für die Sekundarstufe II (wir berichteten). Im Rahmen ihrer Beschäftigung mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur informieren sich die Ausschussmitglieder zudem noch mit dem Medienbildungskonzept der Waldschule Hatten, der „digitalen Vorzeigeschule“ des Landkreises.

Rund 8,75 Millionen Euro, so die Ansätze der Verwaltung, sollen im kommenden Jahr in Umbau, Erweiterung und Sanierung der Schulen fließen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind sogar knapp 9,5 Millionen Euro vorgesehen. In den Folgejahren sollen 6,6 und 5,8 Millionen Euro folgen. Die größten Posten für 2020 fallen bei den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen (BBS) und dem Beruflichen Gymnasium an (2,4 Millionen Euro), beim Neubau für die Grund- und Mittelstufe der Schule Vielstedter Straße in Hude (1,8 Millionen Euro) sowie an der Integrierten Gesamtschule am Everkamp in Wardenburg (1,3 Millionen Euro).

Die fortschreitende Digitalisierung des Unterrichts stellt die Schulen, insbesondere die Lehrer, vor immer neue und wachsende Herausforderungen: „Die Betreuung der Geräte und Netzwerke findet dabei nach wie vor zu einem erheblichen Anteil durch vor Ort tätige Lehrkräfte statt. Daneben leistet ein externes Dienstleistungsunternehmen auf vertraglicher Basis die notwendige, fachliche Unterstützung“, umreißt der Landkreis die gegenwärtige Situation. Besonderes der Einsatz der Pädagogen als Betreuer von Netzwerken, Computern und Software sei unbefriedigend, heißt es in der Sitzungsvorlage: „So stehen Schulen regelmäßig vor unlösbaren Schwierigkeiten bei einem Ausfall, Weggang oder einem altersbedingten Ausscheiden der betrauten Lehrkraft. Hinzu kommt eine mehr als schnelle Entwicklung und mittlerweile Komplexität der schulischen Netzwerke, welche eine Betreuung auf diesem historisch gewachsenen Weg als nicht nachhaltig und zukunftssicher erscheinen lässt.“

Um dem Abhilfe zu schaffen, soll ein zentraler Support in der künftigen Kreismedienstelle, welche in der BBS in Wildeshausen angesiedelt sein wird, eingerichtet werden. Neben dem Landkreis Oldenburg haben bereits die Gemeinden Dötlingen und Großenkneten sowie die Stadt Wildeshausen signalisiert, diesen Service nutzen zu wollen. Der Gesamtaufwand dafür wird auf etwa 165 000 Euro jährlich geschätzt, welcher zu etwa 60 Prozent aus Landesmitteln gedeckt werden könnte.

Insgesamt 136 900 Euro sieht die Planung der Kreisverwaltung für den Kulturbereich vor. Größter Batzen ist die Umlage für die Oldenburgische Landschaft in Höhe von 85 400 Euro. Dies ist eine Pflichtumlage und berechnet sich nach der Anzahl der Einwohner. 20 000 Euro sind für die Förderung des Plattdeutschen vorgesehen.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Sitzungsraum B des Kreishauses, Delmenhorster Straße 6, in Wildeshausen. Einwohner erhalten zweimal die Chance, Fragen an den Ausschuss und die Verwaltung zu stellen. fra