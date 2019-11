Autor Hans-Werner Aschoff präsentiert Gedichtband „Take Poetry“

„Mich kann das Paradies am Arsche lecken“

+ © bor Hans-Werner Aschoff liest seine neuen Gedichte. © bor

Wildeshausen - Makaber? Unbedingt. Auch mal an der Grenze des guten Geschmacks? Auf jeden Fall. Und witzig? Darüber streiten sich naturgemäß die Geister, aber unterhaltsam ist das neue Buch des Dichters Hans-Werner Aschoff mit Sicherheit. Eine Woche vor seinem 63. Geburtstag hat der Autor seinen zweiten Gedichtband veröffentlicht. Das 104 Seiten starke Werk enthält Texte über eine Drogentote, einen Hartz-IV-Vater, die seinen Sohn runtermachen, weil er angeblich nichts taugt, und Rentner, die Schwierigkeiten beim Wasserlassen haben. Am Mittwochabend stellten Aschoff und sein Verleger Bernd Oeljeschläger das Buch in der Filiale der Oldenburgischen Landesbank in Wildeshausen vor.