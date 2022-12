MGH: Erstes Treffen mit Ehrenamtlichen in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Erstes Treffen: Saskia Kamp (3.v.l.) stellte sich vor und wollte etwas über die Wünsche der Besucher erfahren. © dr

Wildeshausen – „Wir wollen Sie kennenlernen“, begrüßte Saskia Kamp, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Delmenhorst/Oldenburg-Land, rund ein Dutzend Bürger, die am Mittwochnachmittag in den Remter der Alexanderkirche in Wildeshausen gekommen waren

Die erste Initiative der Geschäftsführerin war, die Tische so zusammenzurücken, dass sich die Besucher direkt und recht nah gegenübersaßen. Das ist nach Kamps Einschätzung durchaus wörtlich zu nehmen. „Wir wollen alle, die wollen, mitnehmen“, sagte sie. Mit einem neuen Träger werde das MGH anders aussehen. Das biete sicherlich auch Chancen für die Zukunft.

Auf der anderen Seite hatten die Besucher Interesse daran, mehr Informationen über die Pläne zu bekommen. „Der Nachrichtenfluss war bisher ja recht dünn“, so eine Teilnehmerin.

Ein fester Starttermin steht noch nicht fest

Kamp konnte berichten, dass sich bereits frühere Kooperationspartner des MGH, wie beispielsweise die Ländliche Erwachsenenbildung und die Volkshochschule, gemeldet haben. „Sie möchten gerne wissen, ob und wie es weitergehen kann“, erläuterte sie. Auch die formalen Schritte kommen voran, so Kamp. Das zuständige Ministerium habe ihr signalisiert, dass die Chancen gut stünden, den Trägerwechsel ohne Komplikationen hinzubekommen. „Das Land Niedersachsen hat sich auch gemeldet“, erzählte Kamp. Das sei wichtig, weil das MGH aus verschiedenen Finanzquellen gespeist werde.

Einen festen Starttermin für ein neues Mehrgenerationenhaus gibt es noch nicht. Noch immer ist auch nicht geklärt, wo das Angebot in Wildeshausen angesiedelt werden soll. Im Gespräch sind mehrere innenstadtnahe Objekte, die alle barrierearm zugänglich sein sollen. Dafür, so Kamp, müsse man möglicherweise noch einen Antrag bei der „Aktion Mensch“ stellen. Jetzt sei es aber erst einmal wichtig, zu wissen, was die Ehrenamtlichen wünschen.