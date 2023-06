Messerattacke in Wildeshausen: Stich saß elf Zentimeter tief - AfD fordert Konsequenzen aus Taten

Von: Dierk Rohdenburg

An den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen gab es am 24. Mai eine Messerattacke. © 261News

Wildeshausen – Das 16-jährige Opfer einer Messerattacke an den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen hat am 24. Mai eine elf Zentimeter tiefe Stichverletzung im Nackenbereich rechts von der Wirbelsäule erlitten.

Das geht aus der Antwort der Niedersächsischen Landesregierung am 27. Juni auf eine kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Stephan Bothe hervor. Der Beschuldigte ist nach Angaben der Landesregierung 17 Jahre alt, hat die deutsche und polnische Staatsangehörigkeit und ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Auf Nachfrage weist die Landesregierung für 2020 52 Fälle mit Stichwaffe im Schulzusammenhang aus. Es gab keine Straftat gegen das Leben, 41 Straftaten gegen die persönliche Freiheit und zehn sonstige Straftatbestände, in 2021 waren es 29 Fälle (0/28/1) und in 2022 94 Fälle (1/88/5). 2019 wurden 27 Kinder und 23 Jugendliche als Täter erfasst, 2020 wurden elf Kinder und 36 Jugendliche als Täter erfasst, 2021 neun Kinder und 13 Jugendliche sowie 2022 28 Kinder und 47 Jugendliche, wobei es keine auffällige Häufung bei den Nationalitäten gibt.

AfD: Politik, Behörden und Institutionen gefordert

„Mit diesen erschreckend hohen Zahlen dürfen wir uns nicht abfinden“, bezieht Bothe Stellung. Die Zahl schwerer Gewalttaten an niedersächsischen Schulen, bei denen ein Messer verwendet wird, ist erschreckend hoch. Gemessen an den Schulwochen pro Jahr, bedeuteten 94 Fälle, dass pro Woche mehr als zweimal an einer Schule eine Stichwaffe gezückt wird. Hier sind die Politik sowie sämtliche Behörden und Institutionen gefragt, dagegen vorzugehen. Insbesondere die Strafverfolgungsbehörden, Jugendämter und Schulen müssen gemeinsam konsequent handeln. Auch bei strafunmündigen Kindern muss den Opfern, weiteren Betroffenen, den Tätern und deren Familien deutlich gemacht werden, dass diese Taten nicht ungestraft bleiben. Auch aufenthaltsrechtliche Konsequenzen müssen, soweit möglich, gezogen werden.“

Harm Rykena, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, ergänzt: „Besonders bestürzend ist die Anzahl der Täter im Kindesalter. 28 Kinder, sie waren also nicht älter als 14, haben 2022 zu Messern gegriffen und Schulkameraden attackiert. Angesichts dieser Zustände sind auch stichprobenartige Kontrollen der Polizei in den Schulen überlegenswert. Werden verbotene Gegenstände entdeckt, müssen deutliche Konsequenzen folgen. Auch die Herausnahme von Kindern aus den Familien darf in Extremfällen kein Tabu sein.“