Messerattacke an Wildeshauser Schule

Von: Dierk Rohdenburg

Techniker der Polizei sichern Spuren nach der Tat. © 261News

Eine Messerattacke gab es am Mittwoch an den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen.

Wildeshausen – Nach ersten Berichten hat ein Schüler gegen 10 Uhr am Standort St.-Peter-Straße der BBS in Wildeshausen, in dem die Bereiche Sozialpflege sowie Haus- und Agrarwirtschaft untergebracht sind, einen Mitschüler mit einem Messer angegriffen und ihm schwere Verletzungen zugefügt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Täter wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt vor Ort. Die Schule wurde geräumt, die Schüler nach Hause geschickt. Wir berichten weiter.