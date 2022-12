Messenger-Betrüger erbeuten 2.300 Euro

Von: Dierk Rohdenburg

Ein betrügerischer Chatverlauf, wie er häufig vorkommt. © Polizei

Landkreis – Erneut sind Betrüger über Messenger-Dienste erfolgreich gewesen.

Nach Mitteilung der Polizei wurden am Wochenende in Delmenhorst fast 2.300 Euro an einem vermeintlichen Sohn überwiesen. Im Landkreis Oldenburg scheiterte der Betrug, weil die bereits vollzogene Überweisung von fast 2.000 Euro an die angebliche Tochter glücklicherweise fehlerbehaftet war.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch kommt es immer wieder zu Betrugsversuchen, in denen über Messenger-Dienste (vor allem WhatsApp) Kontakt zu den späteren Geschädigten aufgenommen wird. Die Polizei bittet deshalb erneut um Sensibilisierung gerade älterer Mitmenschen.

In diesen Fällen des Betrugs schreiben Kriminelle die späteren Geschädigten mit einer unbekannten Nummer an und geben vor, Tochter oder Sohn zu sein. Da das alte Handy kaputt oder verloren gegangen sei, habe man eine neue Nummer. Diese solle abgespeichert werden. Im weiteren Verlauf wird unter einem Vorwand relativ schnell um die Überweisung von Geld gebeten.

Polizei: Mitmenschen für die Masche sensibilisieren

Die Polizei bittet erneut um die Sensibilisierung von Mitmenschen. Diese Form des Betrugs lässt sich am ehesten verhindern, indem Kontakt zu den „echten“ Angehörigen unter den bekannten und abgespeicherten Nummern aufgenommen wird. Die angeblichen Geldnöte und Probleme lassen sich so am besten klären und stellen sich als erfunden heraus.

Weitere Hinweise der Polizei: Seien Sie misstrauisch, beenden Sie den Chat mit der „unbekannten“ Nummer, nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen unter den bekannten Nummern auf, werden Sie hellhörig bei Geldforderungen über Messenger-Dienste

Den Betrug, egal in welcher Form, eint, dass die Kriminellen Geld oder Wertgegenstände ergaunern wollen und dieses unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auch zur Sprache bringen. Ohne Rücksprache mit vertrauten Personen sollte niemals Geld herausgegeben werden.