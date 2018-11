Mercedes zerschellt am Baum – Fahrer stirbt am Unfallort

Ein schwerer Autounfall auf der Goldenstedter Straße zwischen Wildeshausen und der Bauerschaft Kleinenkneten hat am Sonntagabend ein Menschenleben gefordert. Nach Angaben der Polizei war gegen 19 Uhr ein Mercedes-E-Klasse-Kombi nach einem Überholvorgang ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Baum geprallt. Die beiden Insassen, ein 33-Jähriger aus Wildeshausen sowie seine 21 Jahre alte Beifahrerin aus Ganderkesee, wurden in dem stark deformierten Wrack eingeklemmt. Unter den Ersthelfern an der Unglücksstelle befanden sich zufälligerweise eine Ärztin und ein Rettungssanitäter, berichtete der Sprecher der Wildeshauser Feuerwehr, Daniel Engels. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass die Einsatzkräfte den Mann später nur noch tot aus dem Wrack bergen konnten. Auch die Frau wurde mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit. Sie überlebte lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup und Rechterfeld. - Foto: van Elten