Mercedes-Dieb bleibt auf Flucht im Feld stecken

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Landkreis – Ein mutmaßlicher Dieb eines hochwertigen Mercedes AMG kam am Samstag nicht weit. Er blieb bei der Flucht in einem Feld stecken. Es gab zudem Einbrüche in ein Haus und ein Auto.

Am Samstag gegen 21.10 Uhr wollten Polizisten an der Vechtaer Straße den Mercedes AMG kontrollieren, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Fahrer der Mercedes S-Klasse versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr über ein Feld und blieb mit dem Fahrzeug stecken. Der Täter konnte zu Fuß flüchten. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und anschließend an den Besitzer übergeben. Von dem Dieb fehlt jede Spur.

Diebstahl in Wildeshausen

Zu einem Diebstahl aus einem Auto kam es am Samstag in der Zeit von 21.30 bis 22.30 Uhr an der Bahnhofstraße in Wildeshausen.

Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in den Renault und stahl hieraus Eigentum des Fahrzeugbesitzers. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder andere sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/ 9410 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus in Hude

Ebenfalls am Samstag, in der Zeit von 12 bis 23 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Ginsterweg in Hude. Der Täter hebelte ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Es wurden die Räume durchsucht und in der Folge Geld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Unfall in Ganderkesee

Eine 77-jährige Frau aus Delmenhorst hat am Samstag gegen 14.50 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 bei Ganderkesee verursacht.

Die Fahrerin des Hyundais wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Delmenhorst abbiegen und übersah hierbei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 62-Jährige aus Delmenhorst in ihrem VW Tiguan. In der Folge kam es auf der Bundesstraße zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.