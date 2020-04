Challenge offenbart große Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft von Firmen

Wildeshausen - In schweren Zeiten beweist sich der Zusammenhalt eines Gemeinwesens. Inmitten vieler Corona-Schreckensnachrichten gibt es auch Gutes zu berichten. So startete Ende März in Wildeshausen die „#Solidaritätschallenge“. Dabei präsentieren heimische Unternehmen auf individuelle Art Maßnahmen, um freiwillig zu helfen. Anschließend nominieren sie jeweils eine andere Firma mit der Aufforderung, ebenfalls Gutes zu tun.

Den Stein ins Rollen brachte das Team des „Wildeshauser Hofes“ um den Teilinhaber Oliver Nicolai am 31. März. „Schauen sie sich die Berichte von Pflegekräften an! Die arbeiten am Limit. Das sind unsere Frontsoldaten. Es gibt noch mehr Leute, die gerade jetzt Außergewöhnliches leisten“, weiß Nicolai. Deshalb spendiert der „Wildeshauser Hof“ diesen Menschen – gerechnet wird mit 1 500 bis 1 800 Teilnehmern – ein Grillbüfett als Anerkennung, sobald es die Corona-Lage zulässt. „Solidarität und Menschlichkeit müssen jetzt gelebt werden“, fügt Nicolai hinzu. „Das ist unser Beitrag, ,Danke’ zu sagen.“

Als Nächstes fiel die Nominierung auf Marcell Görke, Geschäftsführer vom Sport- und Wellnessgeschäft „Auszeit“ in Wildeshausen. Er sicherte vorab zu: „Ich unterstütze das volle Kanne.“ Die offizielle Nominierung in einem Video auf der Facebookseite des „Wildeshauser Hofes“ folgte. Görkes Team bot sodann am 1. April Gutscheine für die gesamte Belegschaft der Lebensmitteleinzelhändler in Wildeshausen an – von Netto und K & K über Aldi, Famila, Rossmann und Edeka bis Lidl. Die Mitarbeiter können wählen – zwischen einer Sauna-Tageskarte, einem Sportgutschein oder einem Frühstück.

+ Ein Tablet bekommt hier Natalie Mucker-Schumann (vom „Atrium“) von Markus Plate überreicht. © Plate

Die dritte Nominierung erreichte am 2. April Dennis Böseleger, Geschäftsführer von Euronics XXL in Wildeshausen. Seine gute Tat: Er lädt alle schulpflichtigen Kinder der Stadt ins Krandelbad ein und spendiert ihnen jeweils zusätzlich eine Kugel Eis. Wann das so weit sein kann, steht noch nicht fest.

Als Nächstes an der Reihe: Oliver Einemann und das Team vom Edeka-Center am Westring. Sie entschieden sich, ein Grillfest für die rund 60 Helfer von „Wildeshausen Hilft“ zu organisieren, nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert worden sind. Die Solidaritätschallenge sei „eine tolle Sache“, findet Einemann. Seine Nominierung fiel wiederum am 3. April auf den Nachbarn – Markus Plate. Als den Inhaber des Küchenstudios „Küchentreff Plate“ in Wildeshausen die Nominierung erreichte, wollte er sogleich mitmachen. Die Belegschaft überlegte, welche Aktion sich sofort umsetzen ließe. „Wir wollten etwas tun, was noch in der Corona-Krise etwas hilft“, betont Plate. „Da gerade mit der dramatischen Situation im „Atrium“ viele negative Schlagzeilen einhergingen, wollten wir bei den Pflegeheimen ansetzen, um Gutes zu tun“. So kaufte das Unternehmen sechs Tablets, von denen jeweils eins an alle sechs Altenpflegeheime in Wildeshausen gehen soll. Vier von sechs Zusagen der Heimleitungen habe er bereits, sagt Plate. Im Zuge der Spende erhalte jedes Heim in Wildeshausen ein Endgerät, mit dem die Senioren mit ihren Lieben und Angehörigen – trotz Kontaktverbots – per Bildtelefonie kommunizieren könnten. Derzeit werde noch das Ausrüsten mit SIM-Karten und der nötigen Software erledigt. „Dankenswerterweise“, so Plate, „übernimmt das Euronics nebenan“. Der Unternehmer freut sich über die gut funktionierende Kooperation. Aktuell nominiert ist das Wildeshauser Autopflegecenter Tamar.

Der „rollende Stein“ hat also richtig Fahrt aufgenommen. Wie Initiator Nicolai aus gut informierten Kreisen wissen will, stünden schon mehr als 20 hiesige Unternehmen bereit und hätten ihr Interesse bekundet.