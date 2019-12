50 Menschen feiern mit der Hospizhilfe

„Heiligabend in Gemeinschaft“ hat regen Zulauf

+ Alleinstehende, aber auch Paare machten sich am 24. Dezember auf den Weg zur Feier ins Alexanderstift. Foto: Rinne

Wildeshausen – Den Heiligabend allein zu Hause verbringen? Das muss nicht sein – zumindest nicht in Wildeshausen. Bereits zum 20. Mal hatte die Hospizhilfe der Kreisstadt unter dem Motto „Heiligabend in Gemeinschaft“ in den Raum der Begegnung des Altenzentrums Alexanderstift eingeladen. Das Angebot richtet sich an Alleinstehende, aber auch Paare aus der Huntestadt sowie der Landgemeinden.