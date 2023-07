Mensa-Betreiberin hört auf: Angela Leonhardt-Funk verabschiedet

+ © bor Abschied: Angela Leonhardt-Funk (mit Blumenstrauß) und Petra Scholz (von rechts) sowie Rita Abeln hören in der Hauptschul-Mensa auf. Ehemann Peter Funk hat die Betreiberfirma gemeinsam mit seiner Frau geführt. © bor

Nach 16 Jahren hören Angela Leonhardt-Funk und ihr Team in der Hauptschulmensa auf. „Wir werden Sie sehr vermissen“, so Rektor Andreas Everinghoff.

Wildeshausen – Bei ihr blieb kein Schüler hungrig: Angela Leonhardt-Funk hat 16 Jahre lang die Mensa der Hauptschule in Wildeshausen betrieben und stand dabei jeden Tag in der Küche. Immer wurde frisch vor Ort gekocht – eine Seltenheit in Schulmensen. Damit ist nun allerdings Schluss, denn die Wildeshauserin wechselt in den Unruhestand, wie sie selbst mit einem Lächeln bei ihrer offiziellen Verabschiedung am Dienstagvormittag sagte. „Wir werden Sie sehr vermissen“, wünschte Schulleiter Andreas Everinghoff alles Gute für die Rente. Mariyan Angelov (13) aus der 6b überreichte ein Bild, das die Schüler der Klasse gemalt hatten. „Alles war tipptopp. Das Essen hat immer geschmeckt“, sagte er.

Und welche Speisen kamen besonders gut an? „Das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, aber Currywurst und Pommes“, meinte Leonhardt-Funk. Aber auch alle Gerichte mit Nudeln sowie traditionelle Hausmannskost wie Hackbraten mit Rotkohl seien beliebt gewesen. Vor 17 Jahren habe sie als erste Betreiberin die Realschul-Mensa geführt. Erst sei das angelieferte Essen nur aufgewärmt worden. Doch nach vier Wochen habe sie genug davon gehabt und selbst gekocht – mit Erfolg.

Eigentlich gelernte Zahnarzthelferin

Die kleine Firma von ihr und ihrem Ehemann Peter Funk betrieb in der Folge auch die Mensen in der Hauptschule, im Gymnasium, der Oberschule Harpstedt und am BBS-Standort an der St.-Peter-Straße. Nach und nach hat sich Leonhardt-Funk nun zurückgezogen. Die Hauptschule war die letzte Mensa, in der sie kochte und die sie managte.

Das war noch nicht abzusehen gewesen, als Leonhardt-Funk ins Berufsleben startete. Die gelernte Zahnarzthelferin kommt aus Schleswig-Holstein. Als der Nachwuchs mit der Grundschule fertig war, startete sie eine zweite Karriere als Mensa-Betreiberin. Ihre Kochkünste hatte sie privat gelernt. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Lebensmitteltechniker, und in Zusammenarbeit mit der Stadt baute Leonhardt-Funk die ersten Ganztagsschulmensen in Wildeshausen auf.

Immer ein offenes Ohr gehabt

Mittlerweile gehört das Unterrichtskonzept zum Standard. Außergewöhnlich blieb aber immer, wie sie und ihr Team die Schüler betreut hätten, betonte Rektor Everinghoff. „Sie haben hier ganz viel Menschlichkeit verbreitet.“ Er lobte, wie flexibel die Menü-Auswahl verlief, die Qualität der Speisen an sich, aber eben auch die Fähigkeit, mal zuzuhören, wie es den Jugendlichen geht. Wenn zum Beispiel einer gemobbt wurde, habe man das durchaus gemerkt und an die Schulleitung weitergegeben, erzählt Leonhardt-Funk. „Und wenn ein Schüler einen besonders großen Magen hatte, gab es eine Extra-Portion“, ergänzte Everinghoff. 4,20 Euro kostete ein Mittagessen zuletzt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht immer für jede Familie bezahlbar. Dennoch habe sich immer ein Weg gefunden, damit niemand hungrig gehen musste, betonten Leonhardt-Funk und ihr Mann.

Während er noch weiter arbeitet, hat sie nun wesentlich mehr Freizeit und auch schon einen konkreten Plan: einen Schweißer-Lehrgang. „Einfach nur zu Hause sitzen, das kann ich nicht“, sagte sie. Der Plan sei, Deko-Artikel anzufertigen. Außerdem ist da ja auch noch das Enkelkind, das nun wohl etwas mehr von seiner Oma haben wird.

Und was wird aus der Mensa? Laut Holger Decke von der Stadt ist vorgesehen, dass der Betreiber, der schon die Mensa an der Realschule führt, auch an der Hauptschule für Essen sorgt. Die Fußstapfen sind auf jeden Fall groß.