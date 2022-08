Melkerbrücke in Wildeshausen wird abgerissen

Von: Ove Bornholt

Keine Durchfahrt mehr: Ab Montag, 22. August, wird die Melkerbrücke wegen Bauarbeiten gesperrt. © bor

Für 360.000 Euro wird die Melkerbrücke beim Stadtpark in Wildeshausen abgerissen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 22. August.

Wildeshausen – Die Melkerbrücke über die Hunte beim Stadtpark in Wildeshausen wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Arbeiten sollen am Montag, 22. August, beginnen. Die Kosten liegen bei 360. 000 Euro, wobei Bund und Land zwei Drittel übernehmen. „Die Erneuerung der Brücke ist eine Teilmaßnahme im Rahmen der Städtebauförderung ,Lebendige Zentren‘ und wird entsprechend gefördert“, teilte Stadtsprecher Hans Ufferfilge mit.

Voraussichtlich bis zum 30. September wird die Brücke voll gesperrt sein. Aufgrund der Baustelle und des damit verbundenen Verkehrs, der zeitweise auch den Einsatz eines Krans erfordert, werde auch eine Durchfahrt über die Straße „Landskrone“ nicht möglich sein, so Ufferfilge. Die Verwaltung bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen.

Schon seit Jahren ist der Neubau der Brücke ein Thema, da das Bauwerk zuletzt doch arg in die Jahre gekommen war. Die Holzbohlen befinden sich in einem schlechten Zustand. Ende Dezember 2020 war die ebenfalls erneuerte Pionierbrücke zwischen Rövekampstraße und Nieberdingweg/Marschweg wieder für den Verkehr freigegeben worden.