Melanie Münkewarf und Vivien Thiel leiten die „Sternschnuppe“ in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Neue Leitung für die „Sternschnuppe“: Ralf Müller (l.), Lars Löwensen (r.) und Beatrix Konukiewitz (2.v.r.) begrüßten Melanie Münkewarf (M.) und Vivien Thiel (2.v.l.). © dr

Wildeshausen – Die neue Leiterin des evangelisch-lutherischen Kindergartens „Sternschnuppe“ in Wildeshausen ist eigentlich schon ein „alter Hase“. Melanie Münkewarf ist seit 2006 in der Einrichtung an der Heidloge tätig und war bis zum Weggang der ehemaligen Kindergartenleiterin Simone Hartmann deren Stellvertreterin sowie Leiterin der Krippengruppen.

Am Montag wurde Münkewarf offiziell vorgestellt. Als ihre Stellvertreterin ist nun Vivien Thiel dabei, die seit 2020 in der Einrichtung als Gruppenleiterin arbeitet.

Der geschäftsführende Pastor Lars Löwensen, Pastorin Beatrix Konukiewitz vom Kindertagesstättenausschuss sowie Ralf Müller vom Personalausschuss zeigten sich im Rahmen der Vorstellung sehr zufrieden, dass die Personalsituation in der „Sternschnuppe“ deutlich verbessert werden konnte. Zum neuen Kindergartenjahr sei es gelungen, zwei Sozialassistenten, zwei Erzieherinnen sowie einen Erzieher einzustellen. „Damit sind wir gut aufgestellt“, findet Löwensen, der zudem weitere Einstellungen erwartet. Münkewarf muss nun also nicht mit Notbesetzungen arbeiten, sondern sie kann sich voll darauf konzentrieren, das Team zusammenzubringen und pädagogische Zielsetzungen zu verwirklichen. Dazu gehört auch, dass die Oldenburgische Landeskirche von den Einrichtungen ein Qualitätsmanagement erwartet, das einzuhalten ist. „Damit sind wir wegen Corona ein wenig im Verzug“, sagt Löwensen. „Aber das steht jetzt an.“

116 Kinder besuchen die Einrichtung

Münkewarf und Thiel leiten ein Team aus 35 Angestellten. Dazu gehören auch Reinigungs- und Küchenkräfte. Der Kindergarten hat zwei Regel-, zwei Integrations- und zwei Krippengruppen. Insgesamt 116 Kinder besuchen die Einrichtung. Corona ist nach Aussagen von Münkewarf übrigens derzeit kein großes Thema. Es gebe keine Infektionen bei den Jungen und Mädchen sowie dem Personal. „Wer will, erhält zwei Tests wöchentlich pro Kind“, berichtet sie. Diese würden noch bis zum Ende des Jahres von der Stadt zur Verfügung gestellt.