Die meisten Kunden sind diszipliniert

Baumärkte, Gartencenter und Eiscafés haben seit dem Wochenende wieder geöffnet

+ „Toom“-Marktleiter Patrick Kraus (links) und seine Mitarbeiter regeln den Zugang und weisen Kunden falls nötig auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen hin. Fotos: Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Die Baumärkte in Niedersachsen haben seit Samstag wieder geöffnet. Wer allerdings am vergangenen Wochenende das totale Chaos erwartet hatte, sah sich zumindest in Wildeshausen getäuscht. Um 9 Uhr war die Nachfrage nach Farben, Schrauben und Pflanzen noch sehr schwach. Nur die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen schienen auf große Erwartungen hinzudeuten. „Wir haben uns natürlich auf den .Worst Case‘ vorbereitet“, erklärte Marktleiter Patrick Kraus vom „Toom“-Baumarkt am Wildeshauser Westring. Mehr als etwa 30 Meter reichten die Abstandsmarkierungen entlang des Parkplatzes am Gebäude. Zudem wurde die Anzahl der Einkaufswagen reduziert. Ein Mitarbeiter sowie Securitykräfte kontrollierten vor dem Markt penibel und sorgten für die Desinfizierung der Handgriffe. „Jeder bitte einen eigenen Wagen“, bat Kraus freundlich aber bestimmt zwei Handwerker, die gemeinsam auf Einkaufstour gehen wollten. Nachdem der eine seinem Begleiter die Anweisung ins Polnische übersetzte hatte, besorgte dieser ohne zu murren eine weitere Transportkarre. „Die Kunden haben sehr viel Verständnis für unsere Maßnahmen. Kaum einer widerspricht“, freute sich Kraus. Auch als die Einkaufswagen gegen Mittag und am Nachmittag knapper wurden, blieben die Kunden geduldig. „Eigentlich war es für das Wochenende vor Ostern bei dem schönen Wetter ein normales Wochenende“, zeigte sich Marktleiter Kraus am Ende des Tages sehr erleichtert.