„Mehrwert für den Landkreis Oldenburg“

Informationstag am Beruflichen Gymnasium Wildeshausen

+ Bemühen sich um die Schüler des Beruflichen Gymnasiums in Wildeshausen: die Vertreter der regionalen Firmen, zusammen mit ihren Auszubildenden und Lehrern der Schule. J Foto: Franitza

Wildeshausen - Der vertraute Umgangston deutet es schon an: Schule und Firmen kennen sich seit geraumer Zeit. Am Donnerstag haben sich zehn Unternehmen aus der Region im Rahmen eines Informationstages am Beruflichen Gymnasium in Wildeshausen vorgestellt. Die 270 Schüler der Jahrgänge elf bis 13 hatten sich drei Betriebe aus der Liste ausgesucht und dann an den rund einstündigen Präsentationen teilgenommen.