Mehrgenerationenhaus Wildeshausen: Neues Leben in ehemaliger Arztpraxis

Wildeshausen – Großer Andrang herrschte am Mittwochnachmittag im neuen Mehrgenerationenhaus (MGH) der Diakonie an der Visbeker Straße in Wildeshausen.

Wildeshausen – Großer Andrang herrschte am Mittwochnachmittag im neuen Mehrgenerationenhaus (MGH) der Diakonie an der Visbeker Straße in Wildeshausen.

Auf Einladung der Diakonie-Geschäftsführerin Saskia Kamp und der neuen MGH-Leiterin Evgeniya Mratsenkova besichtigten Nutzer des ehemaligen MGH sowie weitere Interessierte die neuen Räume in einer ehemaligen Arztpraxis.

Dabei zeigten sich viele sehr angetan von den acht Zimmern, von denen zwei sogar zu einem kleinen Sitzungsbereich vereinigt werden können. Die Einrichtung hat 140 Quadratmeter Nutzfläche. Derzeit ist nur das Erdgeschoss barrierefrei zu erreichen. „Wir werden aber eine Förderung für die Installation eines Treppenliftes bei der Aktion Mensch beantragen“, so Kamp. Dann könnten alle Räume von Behinderten genutzt werden – bis auf die Dachkammer, in der später Spiele und Spielzeug in Regalen gelagert werden. Es handelt sich dabei um Spenden des Roten Kreuzes.

Einige Gruppen sind schon da

„Es haben sich schon einige Gruppen gemeldet, die im DRK-Haus aktiv waren“, berichteten Mratsenkova und Kamp. So wollen die Skat- und die Doppelkopfrunde ebenso kommen wie die Sehbehinderten, die Nähgruppe und der Eltern-Talk. Weitere Interessenten sind willkommen und können sich montags bis freitags bei Mratsenkova unter Telefon 0176/30884592 melden. Die Leiterin hat in Bulgarien ein Pädagogikstudium absolviert, wohnt in Wildeshausen und war zuvor in der Altenpflege aktiv.

„Schon in Kürze startet die Hausaufgabenbetreuung“, kündigte Kamp an. Auch eine Kinderbetreuung solle es geben. Für dieses Projekt stehe man in Kontakt mit dem Landesjugendamt. Hilfe werde auch beim Einräumen der vielen Spiele und Spielsachen benötigt.

Miete übernehmen Stadt und Landkreis

Zunächst soll es im MGH ruhig losgehen, damit alle zusammenfinden. „Wir wollen zudem mehr externe Beratung in die Einrichtung holen“, nennt Kamp einen Unterschied zur Arbeit im ehemaligen MGH. Grundsätzlich sei deutlich mehr ehrenamtliches Engagement nötig, um finanziell über die Runden zu kommen. Als einen Segen bezeichnete die Geschäftsführerin, dass es vor dem Einzug kaum Renovierungsbedarf gab. Manche Möbel der Arztpraxis könne man weiter verwenden. Zudem habe der Wildeshauser DRK-Ortsverbandsvorsitzende Michael Haake geholfen, Einrichtungsgegenstände vom ehemaligen MGH in die neue Einrichtung zu bringen. Die Mietzahlungen würden vom Landkreis Oldenburg und der Stadt Wildeshausen bis zu einer Höhe von 20.000 Euro jährlich übernommen.