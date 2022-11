Zieht das Mehrgenerationenhaus ans Westertor?

Ehrenamtliche finden alternative Immobilie / Träger gesucht

+ © bor Neuer Standort? Der ehemalige Blumenladen am Westertor steht leer. Die Ehrenamtlichen haben mit dem Vermieter gesprochen, der einem Einzug des Mehrgenerationenhauses positiv gegenüber steht. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Überraschende Entwicklung: Das von der Schließung bedrohte Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen könnte ans Westertor umziehen.

Wildeshausen – Die Ehrenamtlichen des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Wildeshausen haben eine alternative Immobilie gefunden: den ehemaligen Blumenladen am Westertor. Die Sprecherin der Ehrenamtlichen, Annette Grummt, verkündete die Nachricht am Mittwochvormittag zu Beginn des Treffens des „Runden Tischs“ im Rathaus. Dorthin hatten Bürgermeister Jens Kuraschinski und Landrat Christian Pundt eingeladen, um Lösungen für die Zukunft des MGH zu suchen. Rund 50 Interessierte nahmen teil. Bekanntlich zieht sich der DRK-Kreisverband zum Ende des Jahres als Träger beim MGH zurück, das sich an der Bahnhofstraße befindet.

Das Geschäft am Westertor steht zurzeit leer und erfüllt nach Angaben von Grummt viele Anforderungen. Es sei mit rund 230 Quadratmetern groß genug, verfüge auch über einen Keller für das Lagern von Material, nicht zu teuer und außerdem nahezu ideal gelegen. „Stadtnäher ist kaum etwas zu finden“, so Grummt. Man habe sich verschiedene Immobilien angeschaut, sagte sie. Der Vermieter habe signalisiert, dass er sich das MGH sehr gut als Mieter vorstellen kann.

Neuer Träger wird noch gesucht

Damit war gleich zu Beginn des Treffens ein großes Problem abgeräumt. Offen ist derzeit allerdings noch die Frage nach einem neuen Träger. Und dieser müsste dann auch mit der Immobilie einverstanden sein. Vor Ort waren die Vertreter einiger Wohlfahrtsverbände und Organisationen wie Johanniter, Diakonie und Freiwilligenagentur „mischMIT!“.

Angela Exner-Wallmeier von den Johannitern in Oldenburg berichtete, wie dort ein MGH von der Kirche übernommen wurde. Solide Finanzen seien ausschlaggebend für jeden Träger, sagte sie.

Saskia Kamp, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Delmenhorst/Oldenburg-Land, unterstrich, wie anspruchsvoll ein Trägerwechsel sei. „Neue Immobilie, neue Mitarbeiter, das ist schwer.“ Unter anderem muss außerdem geklärt werden, ob und wie schnell die Fördermittel des Bundes, Landes, Landkreises und der Stadt auf einen neuen Betreiber übertragen werden können. Für das kommende Jahr ist nämlich vom bisherigen Träger kein neuer Antrag gestellt worden. Deswegen schlug Kamp vor, das Tempo etwas rauszunehmen. „Könnte das MGH noch ein halbes Jahr am alten Standort bleiben?“, fragte sie in die Runde.

Grazina Urmonas, Vorständin und Geschäftsführerin beim DRK-Kreisverband, nahm ebenfalls an dem Treffen teil. Sie versicherte, dass das MGH übergangsweise an der Bahnhofstraße bleiben könne. Das könne sie sich „absolut“ vorstellen. Darüber hinaus werde das DRK einem Trägerwechsel „selbstverständlich“ zustimmen.

+ Viele Teilnehmer beim „Runden Tisch“: Bürgermeister Jens Kuraschinski (stehend, rechts) im Gespräch zur Zukunft des Mehrgenerationenhauses. © bor

„Das macht den Übergang nicht ganz so schwer“, meinte Kuraschinski. Unter den Anwesenden waren auch viele Vertreter von ehrenamtlichen Gruppen, die das MGH nutzen. Sie betonten, wie wichtig der gleichmäßige Fortgang der Angebote sei. Sonst würden die Gruppen auseinanderbrechen.

Durch die überraschende Ankündigung Grummts, eine Immobilie gefunden zu haben, gestaltete sich das Treffen nicht so angespannt, wie im Vorfeld zu befürchten war. Pundt und Kuraschinski hatten in ihren Begrüßungsworten betont, dass es nicht um Kritik am DRK-Kreisverband als bisherigem Träger gehen soll. „Wir wollen keinen Schlagabtausch, sondern nach vorne schauen“, so Pundt.

Gespräche direkt im Nachgang an den „Runden Tisch“

Und wie geht es jetzt weiter? Im Nachgang an das Treffen blieben die Vertreter von möglichen neuen Trägern sowie Grummt vor Ort. Gemeinsam mit Pundt und Kuraschinski, die als Vermittler auftraten, sollte das Thema vertieft werden. „Wir wollen mit einer Übergangszeit, aber zügig zu einer Lösung kommen“, so Pundt. Eine offene Frage ist zum Beispiel die Übernahme der vier jetzigen Mitarbeiter, denen das DRK zum Jahresende gekündigt hat. Derartige Details sollen in den kommenden Wochen geklärt werden.

Dass der Landrat überhaupt dabei war, liegt daran, dass er dem Thema MGH eine kreisweite Bedeutung beimisst. Auch die Vertreter fast aller Stadtratsfraktionen bis auf Grüne/Linke und UWG nahmen am „Runden Tisch“ teil. Abschließend freute sich Kuraschinski: „Das sind doch äußerst positive Signale. Toll, dass sich die Ehrenamtlichen so eingebracht haben.“