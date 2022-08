Tourismus: Mit dem 9-Euro-Ticket nach Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Der Wohnmobilstellplatz ist an manchen Abenden voll belegt. Dann ist keiner der 30 Plätze mehr frei. © bor

Der Tourismus in Wideshausen ist noch wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Dabei läuft insbesondere der Wohnmobilstellplatz blendend.

Wildeshausen – Der Tourismus in Wildeshausen ist zwar noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen, aber trotzdem ist wieder viel los. Dabei profitiert die Stadt laut Claudia Olberding vom Verkehrsverein auch vom 9-Euro-Ticket. „Wir merken, dass Leute am Bahnhof Wildeshausen aussteigen und dann bei uns fragen, was sie sich hier angucken können.“

Die Gäste kämen aus Bremen, Vechta und Delmenhorst, einige aber auch von weiter weg, aus Bremerhaven oder Osnabrück. „Ein Besucher ist aus Hannover angereist, weil er sich seinen alten Bundeswehrstandort von 1961 anschauen wollte“, berichtet Olberding. Die meisten Bahn-Touristen kämen gezielt und würden das Ticket für Tagesreisen nutzen. „Meist sind sie ganz begeistert von der Stadt, weil sie gar nicht gewusst haben, wie schön Wildeshausen ist.“

Teilweise alle Plätze auf dem Wohnmobilstellplatz belegt

Das Interesse am Wohnmobilstellplatz am Krandel sei ebenfalls groß. „Das brummt“, sagt Olberding. An manchen Abenden seien alle 30 Plätze belegt. Und das, obwohl die Stadt seit rund zwei Jahren zehn Euro pro Übernachtung verlangt. Vorher war diese kostenlos. Im Gegenzug ist allerdings auch der Service deutlich verbessert worden. „Viele Wohnmobilisten kommen wieder“, sagt Olberding, die sich über positive Bewertungen freut. Besonders die niederländischen Gäste kämen gut mit dem neuen Buchungssystem zurecht, das neben Deutsch auch auf Holländisch und Englisch bedienbar ist. Und die Lage des Platzes am Krandel, der „Auszeit“ und „Bero‘s Kinderwelt“ sei einfach toll – zumal die Besucher ihre Fahrzeuge stehen lassen und zu Fuß in die Stadt gehen könnten.

Pilger kämen immer mal wieder vorbei, da der Jakobsweg durch Wildeshausen verläuft. Bei Radfahrern habe sich das Knotenpunktsystem inzwischen etabliert. „Es erklärt sich von selbst“, lobt Olberding. Die Landkreise Cloppenburg und Vechta seien auch mit im Boot und der Landkreis Diepholz werde wahrscheinlich kommendes Jahr folgen.

Was allerdings noch nicht so gut läuft, sind die Busreisen. „Die Gruppen halten sich zurück“, beobachtet Olberding. Es gäbe stattdessen viele Individualtouristen. Gerade habe sie noch einmal beim Pestruper Gräberfeld vorbeigeschaut. Zwar seien dort der Parkplatz neu gestaltet und eine Toilette installiert worden, aber die Heide sei noch nicht so weit – auch wegen des Grasbewuchses. Dabei würden schon seit Ende Juli/Anfang August Menschen anrufen und fragen, ob sich ein Besuch lohnt.

Geschlossen: Wann das Dampfkornbranntweinbrennereimuseum wieder öffnet, ist unklar. © bor

Nur noch vereinzelt gibt es mittlerweile Anfragen nach dem vor rund zwei Jahren geschlossenen Dampfkornbranntweinbrennereimuseum. Dass die Einrichtung der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung steht, sei „sehr, sehr schade“, sagt Olberding. Dafür hofft sie auf das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW). „Das würde dem Tourismus in der Stadt wirklich förderlich sein.“ Natürlich werde sich das Museum nicht von selbst tragen – das gelte allerdings auch für das Schwimmbad oder Turnhallen. Sie verwies auf die sechs Millionen Euro Fördergelder von Land und Bund, die nur für das UZW zur Verfügung stehen.

Ein bisschen nervt zurzeit die Baustelle auf dem Marktplatz, die sich wohl noch eine Weile hinziehen wird. „Die Verfugung hat sich ja auch lange gezogen“, ist Olberding leidgeprüft. Nun hofft sie auf ein möglichst schnelles Ende der Arbeiten. Der Eingang der Tourist-Info ist zurzeit erreichbar. Aber für Menschen, die auf dem Marktplatz Hochzeitsfotos machen wollten, sei die Baustelle mit Dixi-Klo doch sehr ärgerlich.