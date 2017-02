Mehr Stunden für Sozialarbeit geplant

Landkreis - Die Kreisverwaltung plant eine moderate Steigerung der Stundenzahlen für Schulsozialarbeiter an den Gymnasien Wildeshausen, Ahlhorn, Ganderkesee und der Graf-Anton-Günther-Schule (Gag) in Oldenburg. Das geht der SPD und der FDP aber nicht weit genug, die jeweils Vollzeitstellen beantragt haben. Das Thema soll während der Sitzung des Kreis-Schulausschusses am Dienstag, 7. Februar, ab 14.30 Uhr im Kreishaus in Wildeshausen zur Sprache kommen.

Der Ist-Stand ist wie folgt: 32 Stunden an der Gag, 23 in Ganderkesee, 25 in Wildeshausen und null in Ahlhorn. Die 26 Stunden, die ein Schulsozialarbeiter derzeit an der IGS in Wardenburg leistet, übernimmt das Land bereits. Das Bildungsministerium hatte im Dezember zugesichert, auch die Stellen an den Gymnasien zu übernehmen – und zwar bis 2021. So lange liegt das Problem auf dem Tisch von Schulamtsleiter Maik Ehlers. Der schlägt konkret folgende Steigerungen vor: 34,6 Stunden an der Gag, 30,9 in Ganderkesee, 31,25 in Wildeshausen und 18 für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ahlhorn. Das sind 34,75 Stunden und rund 50 000 Euro Personalkosten pro Jahr mehr. Im Gegenzug entfallen 36 500 Euro pro Jahr für die Stunden an der IGS, die nun ja aus dem Etat des Landes kommen.

Als Begründung für die Aufstockung gibt die Kreisverwaltung an, dass Schulsozialarbeiter signalisiert hätten, dass die aktuelle Stundenzuordnung für eine effektive Arbeit, die auch Prävention ermöglichen sollte, nicht ausreichend sei.

Die Vorschläge der Verwaltung gehen SPD und FDP jedoch nicht weit genug. Die Sozialdemokraten fordern Vollzeitstellen in Oldenburg, Ganderkesee und Wildeshausen. „Die drei Teilzeitstellen der vom Landkreis finanzierten Schulsozialarbeiter bedürfen einer Stundenaufstockung zur sachgerechten Durchführung ihrer Aufgaben, bedingt durch erhöhten Arbeitsaufwand in letzter Zeit“, begründet die SPD den Antrag.

Ins gleiche Horn stößt die FDP. „Durch die Inklusion, die Flüchtlingskinder, veränderte Familienstrukturen und wachsende Schülerzahlen haben sich auch die Gymnasien verändert“, schreiben die Liberalen in ihrem Antrag und fordern für alle vier Gymnasien jeweils eine Vollzeitstelle für die Schulsozialarbeit. - bor