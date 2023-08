Mehr Stromleitungen für die Energiewende in der Wildeshauser Innenstadt

Von: Dierk Rohdenburg

Die Ortsnetzstation am Stellmacherplatz steht bereits. © dr

Der regionale Netzbetreiber EWE Netz plant ab dem 30. August notwendige Arbeiten an seinem Stromnetz in der Wildeshauser Innenstadt. Damit reagiert der Betreiber auf die Energiewende.

Vor wenigen Tagen wurde bereits eine zusätzliche Ortsnetzstation mit Trafo am Rande des Stellmacherplatzes errichtet. Bis Anfang November soll es zudem Verkehrsbeeinträchtigungen durch Tiefbauarbeiten am Stromnetz an der Heiligenstraße, Burgstraße, Kleine Straße und am Lütjen Ort geben. Zuständig für die Arbeiten ist die Firma Hermann Tönjes aus Hude.

„Das Laden von E-Fahrzeugen über Wallboxen und die wachsende Zahl von Wärmepumpen erfordern es, mehr Leistung über das lokale Stromnetz zur Verfügung zu stellen“, teilt Volker Diebels, Pressesprecher von EWE Netz, mit. Umgekehrt müsse mit dem Zuwachs von Fotovoltaikanlagen gleichzeitig auch mehr Leistung als bisher in das Stromnetz integriert werden. „Die neue Ortsnetzstation in der Wildeshauser Innenstadt ist deshalb ein wichtiger, weil leistungsfähiger Knotenpunkt im lokalen Stromnetz“, so Diebels. In den Kanälen würden zusätzlich Kabel verlegt,, um mehr Leistung aufnehmen zu können. „Die Anwohner sind oder werden demnächst informiert“, teilte der Pressesprecher mit. Gleichzeitig ermuntert er alle diejenigen, die eine Wallbox installieren, diese zu melden. Das sei kostenlos möglich und für die EWE Netz wichtig, um zu ermitteln, ob auch an anderer Stelle neue Leitungen verlegt werden müssen.

EWE Netz investiert

Die EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg ist ein Unternehmen der EWE-Gruppe. Mittelbare Anteilseigner sind die EWE AG mit 95,9 Prozent sowie Städte und Gemeinden aus dem Ems-Weser-Elbe-Gebiet. Die EWE Netz betreibt Strom- und Gasnetze in diesem Gebiet sowie Gasnetze in Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns. Darüber hinaus baut sie leistungsstarke Telekommunikationsnetze. Die Infrastruktur von EWE Netz zeichnet sich nach eigenen Angaben durch hohe Versorgungssicherheit und einen wirtschaftlich effizienten Betrieb aus. Rund 261 Mio. Euro investierte das Unternehmen im Jahr 2022 in die Qualität und den Ausbau der Netze. Mit den ausführenden Arbeiten werden in der Regel regionale Firmen beauftragt. Das Unternehmen gehört mit einem Jahresumsatz von 1,77 Milliarden Euro (2022) und rund 1.700 Beschäftigten (FTE) zu den großen Netzbetreibern in Deutschlan