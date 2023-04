Mehr Schwangere brauchen Beratung in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Haben viel zu tun: Die Beraterinnen Brigitte Meyer-Tönjes (links) und Sabine Bernhold (rechts) mit der Vorsitzenden von „Donum Vitae“ in Wildeshausen, Christa Heimermann, an einem Familienbrett. Damit können die Beziehungen in einer Familie symbolisch dargestellt werden. © bor

Rund 480 Schwangere haben die Konfliktberatungsstelle „Donum Vitae“ in Wildeshausen aufgesucht. Das ist eine deutliche Steigerung.

Wildeshausen – Ungewollte Schwangerschaften bringen Frauen manchmal in die schwierige Situation, sich für oder gegen ihr Kind entscheiden zu müssen. Für solche Fälle gibt es die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle „Donum Vitae“ in Wildeshausen, deren Mitarbeiterinnen Frauen aber auch bei vielen anderen Fragen und Themen rund um die Schwangerschaft helfen. Wie der am Mittwoch vorgestellte Jahresbericht 2022 zeigt, ist das Interesse dafür zuletzt wieder gewachsen.

So wurden im vergangenen Jahr 479 schwangere Frauen beraten. Das sind 77 mehr als 2021. Für eine Abtreibung muss die Beratungsbescheinigung einer Stelle wie „Donum Vitae“ vorliegen. 95 Mal wurde eine solche ausgestellt und damit ebenfalls deutlich häufiger als 2021 (54). Über die Gründe können die beiden Beraterinnen Brigitte Meyer-Tönjes und Sabine Bernhold, die jeweils eine halbe Stelle haben, nur spekulieren. Allerdings habe es im vergangenen Jahr deutschlandweit zehn Prozent mehr Abtreibungen gegeben als im Vorjahr, verweisen sie auf Zahlen des „Donum Vitae“-Bundesverbands.

Keine klare Ursache für den Anstieg bekannt

„Es ist keine klare Ursache für den Anstieg erkennbar“, betont Bernhold. „In den Beratungsgesprächen schildern die Frauen ihre ganz persönlichen Gründe und das sind dann auch ganz persönliche Gründe. Es ist immer anders.“ Gleichwohl werden die Gründe für Schwangerschaftskonflikte im Jahresbericht erfasst. Auf Platz eins stehen mit 134 Fällen (Mehrfachnennungen möglich) Ängste – zum Beispiel vor Überforderung, Verantwortung oder einfach der Zukunft. Mit 110 Nennungen folgt die Familienplanung. Gemeint ist, dass sich die Mutter zu alt oder jung fühlt beziehungsweise kein Kinderwunsch besteht. Arbeitslosigkeit, befristete Arbeitsverträge oder eine laufende Ausbildung werden an dritter Stelle (75) genannt. Fast gleichauf liegen finanzielle Probleme wie Schulden oder kein Geld für eine größere Wohnung (74). Aspekte, den Kindesvater betreffend, wie eine problematische Beziehung stehen auf Platz fünf (65). Und auch die psychische sowie physische Gesundheit der Mutter spielt eine große Rolle (58) unter den Beratungsgründen.

Manche Frauen würden entschieden auftreten und tendierten gleich stark Richtung Abtreibung, berichten die beiden Beraterinnen. „Wir wollen, dass es den Frauen gut geht“, sagt Bernhold. Und oft helfe es, die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch noch einmal mit einer externen Person zu besprechen. „Das erhöht dann auch die Sicherheit für die Frauen.“ In diesem Zusammenhang plädieren die beiden Beraterinnen dafür, die verpflichtende Beratung auf jeden Fall beizubehalten. „Ohne diese Pflicht würden viele nicht kommen“, vermutet Meyer-Tönjes. Dabei seien die Rückmeldungen eigentlich immer positiv.

Erst-Ausstattung aus der Baby-Kleiderkammer

In den Gesprächen geht es aber nicht nur um Abtreibungen. Viele Frauen haben zum Beispiel Sorgen, weil sie kein Geld für eine Baby-Ausstattung haben. Dieses Problem kann in den meisten Fällen mithilfe der Baby-Kleiderkammer von „Donum Vitae“ gelöst werden. Auch hier war die Nachfrage 2022 recht hoch (103). Vermutlich weil in der Coronazeit viele Flohmärkte ausgefallen sind und auch weil unter den Bedürftigen einige Ukrainerinnen sind, die auf der Flucht nicht viel mitnehmen konnten. Aktuell werden vor allen Dingen Kinderwagen benötigt. „Da haben wir gerade gar keine mehr“, sagt Meyer-Tönjes.

Es kommen aber nicht nur schwangere Frauen zur Beratungsstelle an der Wittekindstraße, denn dort geht es auch um die sexualpädagogische Prävention von Schülern. Jungen und Mädchen kommen getrennt, damit sie sich eher trauen, Fragen zu stellen. Dabei geht es dann um alles, was in der Pubertät eine Rolle spielt. „Erster Sex, Angst, dass der Freund Schluss macht, wenn man nicht mit ihm schläft, aber auch das Verschicken von Nacktbildern“, nennt Meyer-Tönjes Beispiele. Nach dem Ende der Coronazeit nehme diese Beratung wieder zu.

