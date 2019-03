„Fridays for Future“ in Wildeshausen: Mehr als 100 Schüler demonstrieren

Wildeshausen – Mehr als 100 Jugendliche und einige Erwachsene haben sich um 10 Uhr vor dem Wildeshauser Bahnhof versammelt, um ihm Rahmen der weltweiten Aktion „Fridays for Future“ auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und dafür zu demonstrieren, nachhaltige Lösungen zu finden.

Die Veranstalter zeigten sich begeistert von der großen Resonanz, denn an einigen Wildeshauser Schulen hatte es im Vorfeld wohl deutlichen Druck gegeben, zum Unterricht zu kommen und Arbeiten mitzuschreiben.

Viele Schüler hatten eigene Schilder gebastelt, auf denen beispielsweise „Für das Klima“ oder „It‘s our future, it´s in your hand“ stand. Der Protestzug hat sich um 10.500 Uhr am Bahnhof in Gang gesetzt. Für 11.30 Uhr ist eine Kundgebung vor der Widukindhalle und den Berufsbildenden Schulen geplant. Über die Schillerstraße wollen die Schüler dann durch den Burgpark laufen und schließlich auf der Huntestraße in Richtung Marktplatz ziehen. Hier war eine Abschlusskundgebung geplant.

„Wir sind eine Bewegung von jungen Menschen“, so eine Sprecherin vor dem Bahnhof. „Der Klimawandel betrifft uns alle schon seit einiger Zeit. Deshalb gehen wir freitags weder in die Schule noch an die Universität.“

Während des Zuges durch die Stadt wurden die Schüler von einigen Passanten beobachtet. Sie riefen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Klima klaut“ oder „Leute, lasst das Glotzen sein, kommt zur Demo und reiht euch ein.“

dr