Volkshochschule und Rotes Kreuz präsentieren sich in neuen Räumen

Mehr Platz für Wissen und Hilfe

+ © Büttner Gewusst wie: Interessierte konnten bei der Volkshochschule unter anderem Zumba-Übungen ausprobieren. © Büttner

Wildeshausen - Von Tamino Büttner. Die Volkshochschule Wildeshausen und der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben sich am Sonnabend im Rahmen eines Tages der offenen Tür in ihren neuen Räumen an der Bahnhofstraße in der Wittekindstadt präsentiert. Thomas Harms, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, berichtete, dass die Kleiderkammer in der nächsten beziehungsweise übernächsten Woche vom Grünen Weg dorthin umziehen werde. „In Spitzenzeiten haben wir dort donnerstags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr bis zu 400 Personen zählen können“, sagt er. Daher sei nun aktuell ein Zusatztermin im Gespräch.