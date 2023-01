Wildeshauser Gastronomen arbeiten mit einem Pfandsystem: Mehr Mehrweg, weniger Müll

Von: Dierk Rohdenburg

Unterschiedliche Mehrwegbehälter bietet Kerstin Rösner im „Café am Westring“ (E-Center) an. © dr

Wildeshausen – Seit dem 1. Januar sind Lieferdienste, Imbisse und Restaurants verpflichtet, ihren Kunden auch Mehrwegbehälter für To-Go-Getränke oder Essen zum Mitnehmen anzubieten. Betriebe ab einer Verkaufsfläche von 80 Quadratmetern und einer Mitarbeiterzahl von fünf Beschäftigten müssen Mehrweg-Alternativen anbieten.

Mehrere Wildeshauser Anbieter haben sich darauf schon vorbereitet, andere planen noch die Einführung von Mehrwegbehältern. Das zeigte eine Stichprobe unserer Zeitung am Montag.

Sehr gut ausgestattet zeigte sich dabei das „Café am Westring“ im E-Center, in dem Kerstin Rösner mit ihren Mitarbeitern frische Speisen zubereitet. „Wir bieten unseren Kunden ein Mehrweg-Pfandsystem in verschiedenen Größen“, so Marktleiter Oliver Einemann und Rösner. „Der Kunde erwirbt das Mehrweg-Behältnis zum Pfandwert, nimmt die Speisen mit und gibt es nach dem Gebrauch im Markt zurück, wo er den Pfandwert zurückerhält. Im Markt werden die Behältnisse unter strengen Hygienevorgaben gereinigt und wieder an die Kunden ausgegeben.“

Auch bei Famila am Westring gibt es diese Praxis. „Zur Verfügung stehen verschiedene Boxen, die jeweils auf den Mittagstisch, die Salatbar und darüber hinaus auf Suppen abgestimmt sind. Auch an der Fleischtheke ist es möglich, dass der Kunde neben der bisherigen Verpackung zusätzlich sein eigenes Behältnis mit in den Markt bringt und dieses befüllen lässt“, teilte der Pressereferent der Bünting-Gruppe, Johannes Booken, mit.

Während Andreas Tonn in seinem Schlachterimbiss an der Visbeker Straße noch keine Mehrwegbehälter anbietet, das Thema aber bald angehen will, hat Christel Thale von der gleichnamigen Fleischerei an der Westerstraße bereits Behälter bestellt, die dann als Pfandartikel erworben werden können. Der Kunde muss die Schalen oder den To-Go-Becher gereinigt zurückbringen und kann sie neu befüllen lassen. Das, so Thale, gehe aber auch schon mit den bisher verwendeten, nicht ganz so stabilen Behältnissen. Die seien ebenfalls spülmaschinenfest.

McDonald´s hat Pfandbecher

Die Schnellrestaurantkette McDonald’s am Westring bietet seit Anfang Januar ihr eigenes Mehrwegsystem mit wiederverwendbaren Verpackungen für je zwei Euro Pfand an. Bei Bestellungen haben Kunden die Wahl, ob sie ihren Milchshake oder ihre Coke wie bisher im Pappbecher oder in einem Mehrweg-Plastikbecher bekommen wollen.

McDonald‘s hat Mehrwegbecher. © McDonald‘s

Wer sein Getränk im Mehrwegbecher haben will, zahlt zwei Euro Pfand zusätzlich pro Verpackung. Der Aufpreis wird zurückerstattet, sobald Kunden den Becher in einem deutschen McDonald’s zurückgeben. So soll sichergestellt werden, dass die Verpackungen ihren Weg wieder zurückfinden.

Für Burger oder andere Speisen muss die Imbisskette laut Verpackungsgesetz keine Mehrwegbehälter anbieten. Die kleinen Kartons und Hüllen bestehen lediglich aus Pappe oder Papier ohne Plastikbeschichtung. Dafür muss es keinen Ersatz geben.

Und wer kontrolliert die Einhaltung des Gesetzes? Diese Aufgabe hat der Landkreis Oldenburg vom Land Niedersachsen zugewiesen bekommen. Die Untere Abfallbehörde werde in Zukunft situationsbedingte und stichprobenhafte Kontrollen vornehmen, so Kreispressesprecher Oliver Galeotti. Diese Aufgabe müsse zusätzlich bewältigt werden.