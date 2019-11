Mehr Licht an Weihnachtsbäumen

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Wildeshauser Innenstadt ist seit Freitag wieder weihnachtlich mit Tannenbäumen geschmückt. Doch manch ein Passant dürfte sich gewundert haben, wie schnell die Dekoration diesmal vonstattenging. Keine Handwerker, die tagelang Lichterketten aufhängen, keine Kranwagen, die mehrmals am Tag große Bäume aus Wildeshausen durch das Stadtgebiet fahren. Auch der Bauhof musste nicht anrücken, um die Tannen aufzustellen.

Im Rahmen einer Premiere hat das Wildeshauser Stadtmarketing nämlich auf das „Rundum-Sorglos-Paket“ gesetzt, wie es Bernd Oppermann von der gleichnamigen Firma für Veranstaltungsdekoration aus Heeslingen formuliert. „Wir erledigen alles von Anfang bis Ende“, so der 68-Jährige.

Die Firma hatte sich bereits für die Aktion mit den bemalten Ostereiern in Wildeshausen beworben. „Davon habe ich rund 140 Stück“, so Oppermann, der vor Monaten bei seinen Recherchen auf die Stadt gestoßen war, weil sie eine gute Größe und eine funktionierende Innenstadt hat. Er bewarb sich und soll nun zeigen, was er zu leisten imstande ist.

Offenbar einiges, denn innerhalb von wenigen Stunden stellten seine Mitarbeiter fünf große Tannen mit einer Höhe von bis zu acht Metern im Bereich des Marktplatzes auf und befestigten weitere 36 kleine Tannen an den Laternen. Das ging so schnell, weil Oppermann die Bäume bereits in seinem Betrieb komplett mit Lichterketten ausstaffiert und so nach Wildeshausen gebracht hatte. „Allein für die Installation der LEDs haben wir bis zu 40 Stunden einkalkuliert“, so der Dekorateur. Da er mehr Lichtpunkte verwende als die Stadt vorher benutzt habe, hätten die Vörräte des Handels- und Gewerbevereins nur für 20 Bäume ausgereicht. „Den Rest haben wir deshalb mit eigenen Ketten bestückt“, so Oppermann. „An jedem Baum befinden sich 240 LEDs.“

Die Firma ist schon lange damit beschäftigt, Innenstädte zu dekorieren. Der älteste Kunde ist der Circus Roncalli mit seinem Hamburger Weihnachtsmarkt. „Den statten wir seit 19 Jahren aus“, so Oppermann stolz. Seine Teams sind überall in der Republik unterwegs. Gleichzeitig mit Wildeshausen wurde am Freitag der Weihnachtsmarkt in Köln mit 1 000 Bäumen versehen, Das Team, das in der Kreisstadt arbeitete, fuhr am Nachmittag noch nach Schwerin, während Oppermann am Sonnabend in München nach dem Rechten schauen wollte. „Mehr Projekte gehen derzeit nicht“, sagt er. „Ich möchte ja, dass es überall toll aussieht.“

Bis zum 8. Januar haben 25 Leute in Heeslingen sowie 20 Arbeiter im Außendienst alle Hände voll zu tun, weil die Dekoration ja auch wieder abgebaut werden muss. „Dann sind wir alle ausgepowert“, so Oppermann. „Wir haben anschließend zwei Monate Ruhe, denn in dieser Zeit gibt es in keiner Stadt Feste oder Dekorationswünsche.“ Von Wildeshausen zeigt sich der Dekorateur begeistert. „Mir gefällt es hier gut“, betont er. „Ich würde mich freuen, auch für die kommenden Jahre den Auftrag zu bekommen.“