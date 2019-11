Mehr Lebensmittelhandel geht nicht

Mit „Aleco“ ist das Limit am Westring erreicht / Donnerstag Eröffnung

+ Nun ist auf weite Sicht zu erkennen, dass „Aleco“ in Wildeshausen eröffnet. Foto: bor

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Mit der Eröffnung des „Aleco“-Bio-Supermarktes wird am Donnerstag, 21. November, das letzte große Einzelhandelsprojekt am Wildeshauser Westring verwirklicht und das „Zisch“-Center an der Bargloyer Straße komplettiert. Derzeit werden auf knapp 800 Quadratmetern Verkaufsfläche die Regale eingeräumt und am Gebäude die Außenwerbung installiert, damit die Kunden ein umfangreiches Sortiment an zertifizierten Bioprodukten kaufen können.