Kegelclub kegelt schon seit über 30 Jahren nicht mehr

Von: Holger Rinne

Eine lustige Truppe: Der Kegelclub „Fife Holt“ kegelt schon seit über 30 Jahren nicht mehr, trifft sich aber immer noch. © hri

Kegeln? Das tut der Kegelclub „Five Holt“ aus Wildeshausen seinem Namen zum Trotz schon lange nicht mehr. Die Gemeinschaft wird trotzdem gepflegt.

Wildeshausen – Das gibt es auch nicht alle Tage: Ein Kegelclub, der seit 50 Jahren existiert, seit mehr als 30 Jahren nicht mehr kegelt und dessen Mitglieder sich dennoch regelmäßig treffen. Was vor einem halben Jahrhundert durchaus sportlich begann, entwickelte sich über die Zeit zu einem Stammtisch. „Der Kegelclub wurde überwiegend von ehemaligen VfL-Fußballern gegründet, die schon seit der Jugend zusammen Fußball gespielt haben“, erzählte Mitbegründer Heinz Cordes am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz der Wildeshauser „Gildestube“ und ergänzte: „In den Anfangsjahren wurde in Altona gekegelt, dann aus Bequemlichkeit geknobelt, und jetzt treffen wir uns alle 14 Tage zum Gedankenaustausch in der ,Gildestube‘“. Wann der Club, der sich „Fife Holt“ nennt, das Kegeln eingestellt hat, kann keiner mehr so ganz genau sagen. „Ich bin 1990 eingetreten. Da habt ihr schon nicht mehr gekegelt“, lieferte „Neumitglied“ Wolfgang Poppe ein Indiz für den ungefähren Zeitrahmen.

Wie es zu dem Clubnamen kam, weiß Cordes indes noch ganz genau. „Der Name ,Fife Holt‘ setzt sich aus dem Durchschnitt der erzielten Punkte nach einem Kegelabend zusammen. Da waren wir noch nicht so treffsicher“, wusste der Wildeshauser zu berichten. Kegel werden unter Sportlern auch als „Holz“ bezeichnet, und fünf Treffer pro Wurf sind eher unterdurchschnittlich. Ob die Ergebnisse sich im Laufe der Zeit erheblich verbessert haben, ließ Cordes allerdings offen.

Jährlich eine Kegeltour – natürlich ohne zu kegeln

„Um unsere Freundschaft zu untermauern, wird jährlich eine Kegeltour unternommen“, betonte der Wildeshauser – selbstverständlich ohne tatsächlich zu kegeln. Die gemeinsamen Unternehmungen führten die Mitglieder unter anderem an Rhein und Mosel, nach Luisenburg und mit der Fähre nach Helsinki. Zum 25-jährigen Bestehen gönnten sich die Wildeshauser ein besonderes Highlight: eine Woche Dominikanische Republik.

„Zur alljährlichen Kohlfahrt sind natürlich unsere Frauen eingeladen. Ohne die geht es nicht“, so Cordes. Am Samstag ging es mit dem Kremser übers Land, bevor die Gesellschaft in ihr Stammlokal „Gildestube“ zum Kohlessen einkehrte.

„Einen wichtigen Grundsatz hat die Gemeinschaft“, betonte Cordes.“ Es ist bei Strafe verboten, zu sterben. Und solange sich alle daran halten, werden wir hoffentlich noch ein paar schöne Jahre zusammen sein.“ Der neue Kohlkönig ist übrigens Hermann Kreienborg.