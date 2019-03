Mehr als 100 Jugendliche protestieren auf dem Wildeshauser Marktplatz

Schülerdemo für Klimaschutz

+ © Bornholt Die Stimmung unter den Schülern war gut. Für die meisten dürfte es die erste Demonstration gewesen sein. © Bornholt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. „Ich bin völlig baff“, staunte Jens Fröhlke. Auf seinen Aufruf hin hatten sich am Freitag um 11 Uhr mehr als 100 Schüler auf dem Wildeshauser Marktplatz versammelt, um für den Klimaschutz und gegen Umweltzerstörung zu demonstrieren. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, skandierten die Teilnehmer. Mit der Veranstaltung ist Wildeshausen Teil der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung, die sich in den vergangenen Monaten auf Initiative der schwedischen Schülerin Greta Thunberg entwickelte. Die 16-Jährige geht freitags nicht zur Schule, sondern streikt für den Klimaschutz.