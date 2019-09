Mehr Geld und mehr Wildeshauser Kinder

Wildeshausen – „Wir sind eine Wildeshauser Einrichtung“, sagte Henning Emler von Maydell, Geschäftsführer der Gut Spascher Sand gGmbH in der Kreisstadt, am Donnerstag während der Sitzung des Sozialausschusses. „Deshalb wenden wir uns auch an die Stadt, wenn wir Unterstützung benötigen. Wir sind für die Kinder aus Wildeshausen da.“

Dieses Statement hörten die Politiker sicher gerne, denn immerhin geht es in der derzeitigen politischen Diskussion gerade darum, dass der Kindergarten in Spasche dringend einen höheren Betriebskostenzuschuss benötigt. Die genaue Höhe steht zwar noch nicht fest, aber im Raum stehen bis zu 46.500 Euro zusätzlich zu den bereits genehmigten 192.000 Euro jährlich.

Der Kindergarten hat durch die von der Landesregierung beschlossene Beitragsfreiheit seit Sommer 2018 eine höhere Deckungslücke. Schon vor einem Jahr hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt deshalb beschlossen, einen erhöhten Betriebskostenzuschuss bis zum 31. Juli 2020 zu zahlen.

Der Träger des Kindergartens beantragte nun jedoch die unbefristete Fortsetzung der Förderung für alle Plätze in den Kindergartengruppen sowie die Erhöhung der Betriebskostenförderung, weil die Erzieher in Zukunft ein Gehalt bekommen sollen, das an die Tarife des öffentlichen Dienstes angelehnt – aber immer noch um fünf Prozent niedriger –- ist.

Derzeit werden 64 Kinder (plus 13 Krippenkinder) im „Eulennest“ betreut. 34 Jungen und Mädchen davon wohnen in Wildeshausen. Von den 30 auswärtigen Kindern kommen 21 aus dem Landkreis Oldenburg.

Nach Angaben der Stadtverwaltung kann Wildeshausen für mindestens 20 der auswärtigen Kinder mit Kostenausgleichszahlungen der Wohnsitzkommune rechnen. Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch darauf, und deshalb kalkuliert die Kreisstadt mit 20.000 Euro jährlich, die zusätzlich ausgeglichen werden müssen.

Emler von Maydell sicherte dem Ausschuss zu, dass vorrangig Kinder aus Wildeshausen in seiner Einrichtung aufgenommen werden sollen. Es sei wichtig, dass die Stadt die Betriebskostenzuschüsse für die Plätze übernehme. „Andernfalls könnten viele Eltern das nicht mehr bezahlen“, so der Geschäftsführer, der gleichzeitig deutlich machte: „Wir machen mit unserer Einrichtung keinen Cent Gewinn.“

Besonders gut kam bei den Politikern an, dass sich das „Eulennest“ immer mehr zu einem Naturkindergarten entwickeln möchte. „Das steht Wildeshausen gut zu Gesicht“, so CDW-Ratsfrau Gudrun Brockmeyer. Während Sven Debicki (UWG) kritisierte, dass die Hälfte der Kinder in Spasche von auswärts kommen, drehte Günter Lübke (CDU) das Argument um: „Immerhin profitieren 34 Kinder aus Wildeshausen von der Einrichtung.“ Am Ende gab es die einstimmige Empfehlung an den Verwaltungsausschuss, den Betriebskostenzuschuss zunächst für die nächsten zwei Jahre zu erhöhen.