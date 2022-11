Mehr Fotovoltaik auf Wildeshauser Stadtdächern

Von: Dierk Rohdenburg

Das Dach der Wallschule: Dort gibt es bereits eine © dr

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen will bei den eigenen Gebäuden verstärkt auf Stromerzeugung durch Fotovoltaik setzen.

Bislang gibt es eigene Anlagen nur auf dem Dach des Bauhofes und des Kindergartens an der Weizenstraße. Das war in der Vergangenheit oft kritisiert worden. Unter anderem die CDW hatte angemahnt, dass es bei der Planung viel schneller gehen müsse.

Jetzt geht es aber wohl voran, nachdem der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 21. April die Beteiligung der Firma „Impulsberatung Solar“ aus Hannover für die Dächer des Stadthauses und der Realschule beschlossen hatte. Die Beratung erfolgte am 20. September.

Für die verschiedenen städtischen Gebäude gibt es verschiedene Einschätzungen. Wie die Stadtverwaltung für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses heute im Stadthaus (18.15 Uhr) mitteilt, halten die Gutachter für die Dachfläche der Realschule eine Fotovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 100 Kilowatt für empfehlenswert und wirtschaftlich. Diese Einschätzung berücksichtige allerdings nicht, dass das Dach voraussichtlich innerhalb der bis zu 25-jährigen Betriebszeit der Fotovoltaikanlage saniert werden müsse, heißt es von der Stadtverwaltung. Zudem sei die Dämmung nicht mehr zeitgemäß, sodass sowohl diese als auch das Dach vor der Installation einer Fotovoltaikanlage ertüchtigt werden müssten. Das wäre mit Kosten verbunden. Deshalb solle das Projekt zunächst nachrangig behandelt werden.

Ausschreibungen in der Vorbereitung

Deutlich schneller könnte es auf dem Dach des Stadthauses zur Sache gehen. Die Empfehlung der Experten sieht eine 37 Kilowatt-Anlage vor. Hier bereitet die Verwaltung nach eigenen Angaben ebenso wie für das Dach der Wallschule, wo über den Förderverein eine eigene Anlage betrieben wird, eine Ausschreibung vor. Denkbar wäre es, einen externen Investor zu suchen, der den produzierten Strom direkt in die Gebäude leitet. Es könnte jedoch auch ein Pachtvertrag für die Anlage geschlossen werden. „Eine Projektrealisierung mit einem externen Interessenten erscheint zumindest hinsichtlich der Wallschule wirtschaftlich zu sein“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Das Dach des Feuerwehrhauses in der Pagenmarsch wurde beim Bau schon so ausgerichtet, dass dort eine Fotovoltaikanlage betrieben werden kann. Die Politik hatte seinerzeit 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Diese Summe reicht nach Angaben der Stadtverwaltung aber bei Weitem nicht. Nun müssten 190.000 Euro eingeplant werden. Ziel ist es, die Anlage in Eigenregie zu betreiben und möglichst viel Strom ins Netz einzuspeisen.

Geprüft werden muss noch, inwieweit das Dach des Krandelbades für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage in Betracht kommen könnte. Das Schwimmbad benötigt viel Strom, sodass die Nutzung von Sonnenenergie Sinn machen würde. Zudem, so die Stadtverwaltung, brächte das neue Gebäude den Vorteil mit sich, dass während der Nutzungszeit der Fotovoltaikanlage keine Dachsanierung zu erwarten sei.