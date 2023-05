Mehr Ferienbetreuung in Wildeshausen angestrebt

Von: Dierk Rohdenburg

Der Bedarf steigt: Für immer mehr Kinder und Jugendliche werden in Wildeshausen Ferienbetreuungsangebote gesucht. © dpa

Wildeshausen – Angesichts eines ständig wachsenden Bedarfs für die Ferienbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Wildeshausen plant die Stadt, in Kooperation mit Vereinen eine Ausweitung des Angebots.

Wie das organisiert werden soll, ist noch nicht klar. Dafür sollen Wildeshauser Vereine zu einem „Runden Tisch“ eingeladen werden.

Die Notwendigkeit, mehr Angebote zur Verfügung zu stellen, hatten einige Eltern im Rahmen der Ratssitzung im Dezember verdeutlicht. Aus diesem Grund hatte die Politik die Verwaltung beauftragt, das aktuelle Angebot vorzustellen und Lösungsmöglichkeiten für eine erweiterte Betreuung für Kinder und Jugendliche aufzuzeigen. Derzeit gibt es im Jugendzentrum eine sechswöchige Ferienbetreuung für maximal 35 Kinder. Das Angebot erstreckt sich auf eine Woche in den Osterferien, drei in den Sommerferien sowie die Zeit der Herbstferien. Es richtet sich an Grundschulkinder sowie Mädchen und Jungen, die sich im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule oder von dort in die weiterführenden Schulen befinden.

Aus Sicht der Verwaltung sollten die Rahmenbedingungen angepasst werden, sodass vorrangig nachweislich berufstätige Eltern eine Platzzusage erhalten. Geplant ist, die Betreuungszeit auszuweiten. Neben einem Frühdienst ab 7.30 Uhr könnten die Kinder dann von 8 bis 14 Uhr betreut werden. Kostenfrei wie in den Vorjahren soll das allerdings nicht sein. Die Entgelte sollen auf 48 Euro pro Woche bei einer sechsstündigen Betreuung am Tag angepasst werden. Dazu kämen verpflichtend Kosten für das Mittagessen, das angeliefert wird.

Im Jugendzentrum ist eine Ausweitung nicht möglich

„Eine Ausweitung des Angebots im städtischen Jugendzentrum um zusätzliche Ferienwochen ist aus organisatorischen und personellen Gründen nicht möglich“, stellte Fachbereichsleiterin Rita Manietta fest. Man müsse bedenken, dass das Jugendzentrum während der Betreuungszeit für andere Angebote wie Ferienpassaktionen nicht zur Verfügung stehe. Auch eine Erweiterung der Altersspanne der Teilnehmer bei gleichbleibender Anzahl der Plätze sei nicht sinnvoll, weil man den Bedürfnissen insbesondere der jüngeren Kinder dann möglicherweise nicht mehr gerecht werden könne.

Die Stadtverwaltung möchte deshalb prüfen, ob weitere Ferienbetreuungsangebote, beispielsweise durch Sportvereine, geschaffen werden können. Sie hat bereits erste Gespräche mit dem VfL Wittekind geführt. Die Kooperation setze aber eine Co-Finanzierung durch die Stadt voraus, so Manietta. Noch nicht klar fixierte Angebote soll es zudem im Mehrgenerationenhaus geben. Die Volkshochschule plant in den Herbstferien erneut einen kostenfreien „Talent-Campus“ für zehn bis zwölf Kinder inklusive Mittagessen.

Kosten für die Betreuung steigen

Jasmin Siegmann (FDP) fand die Idee, das Angebot ab 2024 auszuweiten, sinnvoll. „Immer mehr Frauen wollen und müssen arbeiten. Die Nachfrage wird noch weiter steigen“, sagte sie. Dass die Kosten für die Betreuung angepasst werden, fand sie völlig in Ordnung. Andere Angebote in dieser Richtung seien viel teurer, meinte sie.

Auch Bodo Bode (Pro Wildeshausen) war dieser Meinung und bekräftigte: „Das sollten wir machen.“ Jens-Peter Hennken (CDW) warnte allerdings davor, dass man die Vereine in Wildeshausen nicht überfordern solle. Er halte nichts von einer Vollkasko-Betreuung für alle. „Ab einem bestimmten Alter sollten die Eltern das auch selbst regeln können, indem sie die Betreuung bei Freunden organisieren.“

Unter dem Strich sprachen sich alle Ausschussmitglieder für den Plan aus, die Betreuung zu erweitern. Linken-Ratsfrau Kreszentia Flauger enthielt sich jedoch bei der Abstimmung, weil ihr die Erhöhung der Kosten um 45 Prozent im Jugendzentrum zu hoch erschien.