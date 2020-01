Großleitstelle Oldenburger Land hat in der Neujahrsnacht viel zu tun

Mehr als 450 Einsätze in zwölf Stunden

+ © NonstopNews Die Rettungsarbeiten nach dem schweren Unfall auf der A 1 wurden von der Großleitstelle koordiniert. © NonstopNews

Wildeshausen – Der Jahreswechsel hat die Großleitstelle Oldenburger Land wie auch in den Vorjahren wieder vor große Herausforderungen gestellt. In der arbeitsreichsten Nacht des Jahres galt es laut einer Pressemitteilung zwischen 19 und 7 Uhr mehr als 450 Einsätze zu bearbeiten. An einem regulären Tag im Jahr bewältigt die Großleitstelle hingegen zwischen 650 und 700 Notfälle in insgesamt 24 Stunden.