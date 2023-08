Mehr als 200 neue Erstklässler

Von: Ove Bornholt

Nach langer Wartezeit nimmt der Hort an der St.-Peter-Schule im September den Betrieb auf. © bor

Die Einschulung an den drei Grundschulen in Wildeshausen steht bevor. Und der Hort an der St.-Peter-Schule öffnet nach langer Wartezeit.

Wildeshausen – Mit dem Ende der Ferien ist logischerweise der Anfang der Schulzeit verbunden. Für mehr als 200 Erstklässler in Wildeshausen steht damit in den kommenden Tagen eine Premiere an: Sie gehen zum ersten Mal zur Schule. Während an der St.-Peter-Schule 22 neue Jungen und Mädchen den Unterricht besuchen werden, sind es an der Holbeinschule 71 und an der Wallschule sogar 116 Kinder.

An der St.-Peter-Schule steht darüber hinaus erstmals seit dem Umzug an die Heemstraße der Hort zur Verfügung. „Die Einrichtung öffnet am 4. September. Alles ist prima eingerichtet. Wir freuen uns schon“, sagt Rektorin Elena Lietzmann. Lange Zeit hatte die Stadt versucht, Personal zu finden. Nun ist das augenscheinlich gelungen. Dass das Angebot für berufstätige Eltern sinnvoll ist, zeigt ein Blick an die Wallschule. Dort war der Hort mit einer Betreuung bis 17.30 Uhr zeitweise ebenfalls wegen mangelndem Personal geschlossen, ist zurzeit aber voll ausgebucht.

Wallschule weiter fünfzügig

Gut 20 Erstklässler seien für die St.-Peter-Schule ein normaler Jahrgang, so Lietzmann. Damit bleibt die Grundschule zweizügig und die kleinste in der Kreisstadt.

Mit den 116 neuen Kindern liegt die Wallschule hingegen an der Spitze in Wildeshausen und wird weiterhin fünfzügig geführt – immer vorausgesetzt, alle erwarteten Mädchen und Jungen erscheinen auch zum Schulstart. Theoretisch ist denkbar, dass einige in den Ferien umgezogen sind und damit nicht mehr in den Einzugsbezirk fallen. Die Fünfzügigkeit ist für Rektorin Roswitha Remmert in Ordnung. „Besser fünf kleinere Klassen als vier große“, findet sie. Vor allem, wenn Kinder noch nicht so gut Deutsch könnten. Ein Fachraum werde zugunsten eines Klassenzimmers aufgegeben, aber das sei kein großes Problem. Was die Lehrer angeht, seien aktuell alle Stellen besetzt. Natürlich könne sich das durch Schwangerschaften oder Krankheiten noch ändern.

Bleibt noch die Holbeinschule. „Ich gehe frohen Mutes ins neue Schuljahr. Zum Glück gibt es an unserer Schule immer noch viele Kollegen, die bei uns arbeiten möchten“, sagt Rektorin Inke Bajorat. Die Schule bleibe mit 71 Kindern vierzügig. Die Schüler würden in der kombinierten Eingangsstufe auf acht Klassen aufgeteilt. Dank des Umzugs der St.-Peter-Schule an die Heemstraße vor zwei Jahren geht es bei der Holbeinschule aber nicht mehr so beengt zu wie früher.