McDonald’s zeichnet Agrarfrost aus

And the winner ist: Agrarfrost.

Aldrup – Der Kartoffel-Tiefkühlkostspezialist Agrarfrost aus Aldrup (Landgemeinde Wildeshausen) wurde vom Unternehmen McDonald’s mit dem begehrten Global Food Safety & Quality Award ausgezeichnet.

Dies ist die höchste Ehrung, mit der ein Unternehmen für seine außergewöhnliche Qualitätsleistungen von McDonald’s ausgezeichnet werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung von Agrarfrost. Dr. Angelika Wendt, Global Vice President Food Safety & Quality Systems McDonald‘s, überreichte den Award in virtueller Form an Agrarfrost Geschäftsführer Manfred Wulf.

„Hohe Produkt- und Servicequalität“

Im internationalen Zulieferer-Vergleich hat sich Agrarfrost laut Mitteilung mit seiner kontinuierlichen und sehr hohen Produkt- und Service-Qualität durchgesetzt. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Preisverleihung die Kartoffel-Tiefkühlprodukte von Agrarfrost als neue Qualitätsreferenz von McDonald’s auserwählt.

Bei dem Kartoffel-Tiefkühlkosthersteller stehen nach eignen Angaben neben höchster Qualität ebenfalls der einzigartige und kontrolliert nachhaltige, integrierte Kartoffel-Vertragsanbau auf bestem Ackerland der Region im Fokus des Herstellungsprozesses.

Ansporn für Agrarfrost

Der McDonald’s Global Food Safety & Quality Award wird regelmäßig an jeweils nur ein Unternehmen vergeben, das bei den Qualitätsprüfungen die besten Gesamtergebnisse in seiner Produktkategorie erzielt. Agrarfrost sieht die Preisverleihung nach eigenen Angaben als Bestätigung und weiteren Ansporn, den eingeschlagenen Weg, Kartoffel-Tiefkühlkostprodukte in höchster Qualität zu liefern, fortzuführen.

„Als mittelständisches Unternehmen sind wir sehr stolz darauf, dass McDonald’s uns für besonders hohe Qualität und Lebensmittelsicherheit geehrt hat. Ich freue mich außerordentlich, diese Auszeichnung im Namen unserer Mitarbeiter entgegennehmen zu dürfen. Wir werden auch zukünftig unseren Kunden immer besondere Produkte in höchster Qualität anbieten“, betonte Wulf in der Pressemitteilung.