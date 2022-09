„Straßenmaut“ bei der Wildeshauser Tafel abgegeben

Übergabe an die Tafel: Phil und Len Siegmann reichten das Geld an Gerd Aring weiter. © Siegmann

Wildeshausen – Die Aktion von vier Wildeshauser Jungen sorgte für Aufsehen und fand einigen Beifall: Phil (13) und Len (12) Siegmann sowie Erik (12) und Robert (10) Loges hatten Ende Juli auf der Ratsherr-Hoopmann-Straße in Wildeshausen „Maut“ kassiert, als die Harpstedter Straße wegen der Sanierung teilweise gesperrt war.

Da viele Autofahrer versuchten, über die ruhigen Wohnstraßen an ihr Ziel zu kommen, war dort die Verkehrsbelastung deutlich angestiegen.

Ein wichtiger Grund für die vier Wildeshauser Jungen, die Autofahrer anzuhalten und eine „Maut“ zu kassieren.

Das klappte ganz gut: „Es gab viel Zuspruch und nur wenige Menschen, die kommentarlos vorbeigefahren sind oder sogar kritische Bemerkungen hinterlassen haben“, berichtet Mutter Jasmin Siegmann. Innerhalb von knapp vier Stunden hätten die jungen Leute 108 Euro eingenommen, die sie aber nicht für sich behalten wollten.

Geld bei der Wildeshauser Tafel abgegeben

Vor wenigen Tagen brachten Phil und Len das gesammelte Geld zur Wildeshauser Tafel auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür. Dort nahm der Vorsitzende des Vereins, Gerd Aring, das Geld entgegen und versprach, es für bedürftige Mitbürger einzusetzen.

Alles in allem sind die Jungen und ihre Eltern sehr stolz, dass das Geld nun gespendet werden konnte. Rückblickend freuten sie sich auch über das große Medienecho. Besonders toll fanden es Phil, Len, Erik und Robert, dass Kai Strömer, den sie von der Wildeshauser Jugendfeuerwehr kennen, die Aktion gefilmt und über eine Medienagentur verbreitet hatte. „Die Jungs möchten gerne ein Vorbild für weitere Menschen sein, denn jede Spende, sei sie noch so klein, kann helfen“, schreibt Jasmin Siegmann . „Helfen ist gar nicht schwer oder kompliziert.“ Unterdessen sind die Anwohner in den Wohngebieten sicherlich froh, dass die Harpstedter Straße saniert ist und der Verkehr wieder über die Landesstraße läuft.