Per Mausklick auf dem Wochenmarkt einkaufen

Schüler setzen Marketingprojekt um

+ Die Schüler befragen am 18. Mai Passanten in Wildeshausen.

Wildeshausen - Acht Zwölftklässler des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft in Wildeshausen stehen am Donnerstag, 18. Mai, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Kreisstadt, um ein Marketingprojekt umzusetzen. Die jungen Männer des Teams „Green Marketing“ informieren über das Oldenburger Unternehmen „Meinmarktstand.de“. Auf der gleichnamigen Internetseite will Gründer Garvin Hinrichs Kunden die Möglichkeit bieten, per Mausklick Waren vom Wochenmarkt einzukaufen und nach Hause liefern zu lassen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die donnerstagmorgens wenig Zeit haben. Die Homepage ist noch nicht online, das soll aber am 18. Mai anders sein.